Влазять у борги і залишаються з нічим: які знаки зодіаку не вміють поводитись з грошима

Деякі знаки зодіаку – вмілі фінансисти, що відображається на їхньому економічному рості. Та є ті знаки, що не вміють поводитися з грошима та залишаються з порожніми гаманцями.

Астрологи назвали тих знаків зодіаку, яким не вдається бути фінансово грамотними. Вони часто плутаються у боргах та марно витрачають гроші, повідомляє 24 Канал.

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Діва

Деякі представники Дів не замислюються над тим, що гроші потрібно інвестувати чи відкладати. Коли у них з'являється зайва копійка, вони радше витрачають її на свої примхи й забаганки, які не є необхідними. Дівам варто задумуватись про майбутнє та спробувати економити.



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Стрілець

Неекономні Стрільці часто здаються іншим добре забезпеченими, але насправді це не так. Вони живуть коштом постійних позик та боргів, до того ж їм часто допомагають. Якщо представники цього знаку зодіаку не зможуть вчасно взяти себе в руки та "закрити" заборгованості, то житимуть від зарплати до зарплати.



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Овен

Овни часто забувають про свої потреби, а натомість думають про інших та прагнуть допомогти кожному. Пам'ятайте про те, що матеріальна допомога – не найважливіше. Також зосередьтесь на своїх заробітках і спробуйте планувати бюджет і підбивати підсумки.



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