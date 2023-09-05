Дуже злопам'ятні: ці 3 знаки зодіаку ніколи не пробачають образу

Знак зодіаку дуже часто визначає характер людини. Представники деяких знаків народжуються злопам'ятними й не вміють вибачати образ.

Деякі люди народилися під тими знаками зодіаку, які відзначаються особливою вимогливістю. Їм складно прощати іншим помилки. Мовиться про Овнів, Раків та Козорогів, передає 24 Канал.

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Овен

Овни завжди вперті, тому коли хтось не виправдовує їхні очікування або навіть ображає їх, вони можуть тривалий час перебувати в образі. Вони часто відмовляються прощати, навіть якщо вибачення достойні.

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Рак

Раки аж занадто обережно ставляться до відносин з іншими людьми. Коли їх ображають, псують їхні плани, вони можуть бути вкрай незадоволеними. Кожну негативну ситуацію Раки запам'ятають і нагадуватимуть про це щоразу.

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Козоріг

Козероги відомі своєю вимогливістю до себе та інших. Вони можуть бути надмірно критичними, коли хтось порушує їхні стандарти. Це знак, який зазвичай ображається надовго.

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