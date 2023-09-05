Некоторые люди родились под знаками зодиака, которые отличаются особой требовательностью. Им сложно прощать другим ошибки. Речь идет об Овнах, Раках и Козерогах, пишет 24 Канал.

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Овен

Овны всегда упрямы, поэтому когда кто-то не оправдывает их ожидания или даже оскорбляет их, они могут находиться в образе. Они часто отказываются прощать, даже если прощения достойны.

Гороскоп для Овнов

Рак

Раки слишком осторожно относятся к отношениям с другими людьми. Когда их оскорбляют, портят их планы, они могут быть очень недовольны. Каждую негативную ситуацию Раки запомнят и напоминают об этом каждый раз.

Гороскоп для Раков

Козерог

Козероги известны своей требовательностью к себе и другим. Они могут быть чрезмерно критическими, когда кто-либо нарушает их стандарты. Это знак, обычно обижающийся надолго.

Гороскоп для Козерогов