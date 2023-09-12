Які знаки зодіаку здатні на найбільш підлі вчинки
Підлість може зашкодити стосункам та призвести до порушення довіри між одне одним. Найбільше до неї схильні представники трьох знаків зодіаку.
Так, за словами астрологів, найпідлішими є Овни, Козороги та Скорпіони. Про це пише 24 Канал.
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Скорпіон
Представники цього знаку зодіаку можуть бути дуже небезпечними, особливо у гніві. Вони мстиві та схильні до підлості.
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Овен
Народжені під цим знаком зодіаку вперті, рішучі та запальні. Овни імпульсивні, краще їх взагалі не злити.
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Козоріг
Зазвичай Козороги справжні стратеги. Вони можуть все чітко прорахувати.Представники цього знаку зодіаку здатні на підлі вчинки, аби досягти того, що хочуть.
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