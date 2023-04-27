Міцні стосунки та кохання: 3 знаки зодіаку, які наважаться створити сім'ю у травні

Представники трьох знаків зодіаку перейдуть на інший рівень стосунків з другою половинкою. Можливо, вас чекає заміжжя чи одруження.

Любовні справи вдаватимуться наступного місяця у цих трьох знаків зодіаку: серед них Тельці, Діви та Козероги. Деяким з них вдасться створити сім'ю, передає 24 Канал.

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Телець

Цієї весни на представників Тельців очікує романтична подорож, що може надихнути на пропозицію чи перехід до серйозніших стосунків. Астрологи радять не поспішати та приймати рішення зважено.

Гороскоп для Тельців

Діва

Представники Дів, які перебувають у стосунках довгий час, нарешті зважаться підійти до планів на майбутнє більш серйозно. Цього місяця у вас здебільшого не буде конфліктів, тому освідчення у коханні пройде гладко.

Гороскоп для Дів

Козеріг

Попри можливі проблеми в інших сферах, Козероги у травні купатимуться в коханні та любові. Є шанси на перехід до спільного проживання з другою половинкою та навіть створення сім'ї.

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