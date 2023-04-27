Любовные дела будут предприниматься в следующем месяце у этих трех знаков зодиака: среди них Тельцы, Девы и Козероги. Некоторым из них удастся создать семью, передает 24 Канал.

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Телец

Этой весной представителей Тельцов ожидает романтическое путешествие, которое может вдохновить предложение или переход к более серьезным отношениям. Астрологи советуют не торопиться и принимать решение взвешенно.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Представители Дев, находящиеся в отношениях долгое время, наконец-то отважатся подойти к планам на будущее более серьезно. В этом месяце у вас в большинстве своем не будет конфликтов, поэтому объяснение в любви пройдет гладко.

Гороскоп для Дев

Козерог

Несмотря на возможные проблемы в других областях, Козероги в мае будут купаться в любви и любви. Есть шансы на переход к совместному проживанию со второй половинкой и даже к созданию семьи.

Гороскоп для Козерогов