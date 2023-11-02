Кепський настрій: 3 знаки зодіаку, які в листопаді страждатимуть на депресію

Кожен із нас переживає травматичні події в житті: втрата роботи, війна, розлучення та інші. Усе це викликає почуття безнадії та тривалого смутку. А відтак може спричинити й депресію. Уже в листопаді представники трьох знаків можуть відчути, що це таке.

Астрологи переконані, що це – Рак, Риба, Телець. Детальніше – розповімо на сайті 24 Каналу.

Хто вони Їм можна довіряти: 4 знаки зодіаку, які завжди дотримуються обіцянок

Рак

Люди, народжені під цим знаком, мають "тонку душу". Вони емоційні, вразливі, чутливі, глибоко відчувають усе, що відбувається у їхньому житті. Раки з особливою добротою ставляться до людей, тому якщо не проявити їм добро у відповідь, то страждатимуть і закриються у собі. Зробіть подарунок Ракам уцьому місяці, аби покращити їх настрій.

Гороскоп для Раків

Риба

Риби люблять сумувати чи побути наодинці, їм і причини не треба! Такі люди схильні до надмірного перебільшення труднощів, характеризуються боязкістю та зайвою обережністю. Тому слід добре подумати, що говорити знайомим Рибам, адже ваші слова можуть не на жарт зачепити й розчарувати їх. Не залишайте Риб без підтримки у листопаді, адже це так важливо для них.​​​​​​

Гороскоп для Риб

Телець

Тельці впевнено крокують по житті, знають, чого хочуть, мають сталеві нерви. Але вони роблять необдумані вчинки, які можуть все зіпсувати! Тельці, обдумуйте добре кожне своє листопадове рішення, щоб не впадати у депресію. І не матимете про що шкодувати.

Гороскоп для Тельців