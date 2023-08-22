Серце з перцем: 2 знаки зодіаку, які дуже гострі на язик

Деякі представники знаків зодіаку нагадують нам Мотрю з "Кайдашевої сім'ї" – вони пристрасні, чуттєві, а також дуже гострі на язик. Які знаки володіють цими рисами – дізнавайтесь нижче.

Близнюків та Козерогів важко оминути увагою, пише 24 Канал. Вони володіють особливими рисами – гострі на язик та мають серце з перцем.

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Близнюки

Близнюки знають, як домагатися свого та бути у центрі уваги. Свою мову вони вміють використовувати як зброю.

Представники цього знака зодіаку не терпітимуть образ. Якщо хтось зачепить їх чи їхніх близьких – вони не полізуть за словом у кишеню.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

Козороги бувають справжніми майстрами слова. Вони можуть бути різкими й болючими для співрозмовника, але також здатні пробуджувати емоції та роздуми.

Ви завжди проникаєте глибоко в суть речей та здатні вразити цим інших. Проте не дозволяйте гостроті вашого язика руйнувати відносини – інколи слід вибирати слова з особливою обережністю.

Гороскоп для Козорогів