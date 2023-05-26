Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які будуть гірко плакати до кінця травня

Сльози й печаль очікуватимуть трьох знаків зодіаку до кінця цього місяця. Астрологи розповіли, що на них чекає в цей період.

Чорна смуга настане в житті трьох знаків зодіаку та триватиме аж до кінця цього місяця. Астрологи повідомляють, що Близнюки, Раки й Скорпіони гірко плакатимуть у травні, передає 24 Канал.

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Близнюки

Фінансові проблеми Близнюків можуть набути такої гостроти, що деякі представники цього знака зодіаку опустять руки. Додасться невпевненість у собі та втрата сенсу життя. Та цей період триватиме недовго.

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Рак

До кінця травня Раків очікують гострі та болючі проблеми в особистому житті. Для когось вони можуть обернутися сварками, можливий розрив, що призведе до сліз. Праця над стосунками допоможе та вирішить конфлікт, а заразом висушить сльози.

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Скорпіон

Кінець місяця обернеться суттєвими проблемами на роботі для Скорпіонів. Під ударом буде їхня репутація та стосунки з колегами й начальством, що дуже погіршить настрій. Хоч сльози не спосіб виправити проблеми, це допоможе випустити почуття.

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