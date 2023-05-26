Черная полоса наступит в жизни трех знаков зодиака и продлится до конца этого месяца. Астрологи сообщают, что Близнецы, Раки и Скорпионы будут горько плакать в мае, передает 24 Канал.

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Близнецы

Финансовые проблемы Близнецов могут обрести такую остроту, что некоторые представители этого знака зодиака опустят руки. Добавится неуверенность в себе и потеря смысла жизни. Но этот период будет длиться недолго.

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Рак

К концу мая Раки ожидают острые и болезненные проблемы в личной жизни. Для кого-то они могут обернуться ссорами, возможен разрыв, что приведет к слезам. Работа над отношениями поможет и разрешит конфликт, а заодно высушит слезы.

Гороскоп для Раков

Скорпион

В конце месяца обернется существенными проблемами на работе для Скорпионов. Под ударом будет их репутация и отношения с коллегами и начальством, что ухудшит настроение. Хотя слезы не способ исправить проблемы, это поможет уронить чувства.

Гороскоп для Скорпионов