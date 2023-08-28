Два знаки зодіаку, таємниці яких скоро розсекретять

Частині людей не варто довіряти. Навіть називаючи себе вашим найкращим другом, вони можуть розповісти іншим найпотаємніші секрети.

Стрільці та Риби, вам варто бути обережнішими зі своїм оточенням. Уже незабаром дехто, кого ви вважаєте близьким, може розказати іншим ваші таємниці, пише 24 Канал.

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Стрілець

Незабаром "друг" може розсекретити дещо дуже важливе про вас. Не картайте себе, бо кожна людина має право на помилку. Навіщо вам поруч той, хто замість підтримки лише висміє та розповість те, що ви самі намагаєтеся так сильно забути.

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Риби

Вам варто навчитися не довіряти найпотаємніше іншим. Річ у тім, що вже зовсім скоро здавалося б близька людина може завдати удару в спину. Тож будьте обережними, щоб в один вдень не зрозуміти, що ваша таємниця – більше не таємниця, адже тепер про неї знають усі знайомі.

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