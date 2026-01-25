Класичний зодіакальний круг складається з 12 знаків, кожен з яких відповідає певному сектору екліптики. Ваш знак зодіаку визначається положенням Сонця в момент вашого народження, розповідає видання InStyle.
Вас також може зацікавити Ці знаки зодіаку входять в унікальну смугу удачі, яка триватиме весь 2026 рік
12 знаків зодіаку: конкретні дати
Астрологічний рік починається не в січні, а в день весняного рівнодення. Тому першим знаком завжди вважається Овен.
- Овен: 20 березня – 19 квітня
- Телець: 20 квітня – 20 травня
- Близнюки: 21 травня – 20 червня
- Рак: 21 червня – 22 липня
- Лев: 23 липня – 22 серпня
- Діва: 23 серпня – 22 вересня
- Терези: 23 вересня – 22 жовтня
- Скорпіон: 23 жовтня – 21 листопада
- Стрілець: 22 листопада – 21 грудня
- Козоріг: 22 грудня – 19 січня
- Водолій: 20 січня – 18 лютого
- Риби: 19 лютого – 20 березня
Що цікаво, астрологи звертають особливу увагу на людей, народжених у дні зміни знаків, наприклад, 20 квітня або 23 серпня. У таких випадках ваш зодіакальний знак може відрізнятися від зазначеного у звичайному календарі, зауважує Yahoo News.
Річ у тім, що астрономічний момент переходу Сонця з одного сузір'я в інше щороку зміщується і залежить не лише від дати, а й від конкретного часу доби та місця народження. Тому, щоб дізнатися свій істинний знак зі стовідсотковою точністю, необхідно складати індивідуальну натальну карту, враховуючи години та хвилини вашої появи на світ.
12 знаків зодіаку / Фото Freepik
Яка різниця між китайськими знаками зодіаку та звичайними?
- Західна і східна астрологія мають різну основу та підхід до трактування долі людини. Як пояснила експертка з езотерики "Зеленоока відьма" для нашої редакції, звичайний зодіак базується на положенні Сонця в момент народження, а знак змінюється приблизно кожні 30 днів. Він більше сфокусований на психології, внутрішньому світі та індивідуальних рисах характеру людини.
- Натомість китайський зодіак визначається роком народження за місячним календарем і діє протягом усього року. Він описує життєві цикли, звертає увагу на сумісність людей та загальні тенденції року, в якому народилася людина.