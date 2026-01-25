Класичний зодіакальний круг складається з 12 знаків, кожен з яких відповідає певному сектору екліптики. Ваш знак зодіаку визначається положенням Сонця в момент вашого народження, розповідає видання InStyle.

12 знаків зодіаку: конкретні дати

Астрологічний рік починається не в січні, а в день весняного рівнодення. Тому першим знаком завжди вважається Овен.

Овен : 20 березня – 19 квітня

: 20 березня – 19 квітня Телець : 20 квітня – 20 травня

: 20 квітня – 20 травня Близнюки : 21 травня – 20 червня

: 21 травня – 20 червня Рак : 21 червня – 22 липня

: 21 червня – 22 липня Лев : 23 липня – 22 серпня

: 23 липня – 22 серпня Діва : 23 серпня – 22 вересня

: 23 серпня – 22 вересня Терези : 23 вересня – 22 жовтня

: 23 вересня – 22 жовтня Скорпіон : 23 жовтня – 21 листопада

: 23 жовтня – 21 листопада Стрілець : 22 листопада – 21 грудня

: 22 листопада – 21 грудня Козоріг : 22 грудня – 19 січня

: 22 грудня – 19 січня Водолій : 20 січня – 18 лютого

: 20 січня – 18 лютого Риби: 19 лютого – 20 березня

Що цікаво, астрологи звертають особливу увагу на людей, народжених у дні зміни знаків, наприклад, 20 квітня або 23 серпня. У таких випадках ваш зодіакальний знак може відрізнятися від зазначеного у звичайному календарі, зауважує Yahoo News.

Річ у тім, що астрономічний момент переходу Сонця з одного сузір'я в інше щороку зміщується і залежить не лише від дати, а й від конкретного часу доби та місця народження. Тому, щоб дізнатися свій істинний знак зі стовідсотковою точністю, необхідно складати індивідуальну натальну карту, враховуючи години та хвилини вашої появи на світ.

12 знаків зодіаку / Фото Freepik

Яка різниця між китайськими знаками зодіаку та звичайними?