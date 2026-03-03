Вважається, що положення Сонця в момент вашого народження закладає фундамент вашої особистості. Однак характер формується не лише самою датою. В астрології величезну роль відіграють два ключові фактори: Стихія та Планета-покровитель.

Перша – визначає темперамент людини, її енергетику та спосіб сприйняття навколишнього світу. Водночас Планета-покровитель відповідає за головні таланти, глибинну мотивацію, стиль поведінки та життєві цінності людини.

Розуміння того, яка саме стихія та планета керують вашим знаком, допомагає краще пізнати свої сильні сторони, зрозуміти причини власних емоцій та легше знаходити спільну мову з іншими людьми, пише видання InStyle.

Наша редакція зібрала короткий та зрозумілий путівник про кожен з дванадцяти знаків зодіаку, який розкриє їхню унікальну природу та головні таємниці.

12 знаків зодіаку: дати народження, стихії, планети-покровителі

Овен (20 березня – 19 квітня)

Стихія: Вогонь

Планета-покровитель: Марс

Овни відрізняються неймовірною енергією, сміливістю та рішучістю. Вони природжені лідери, які не бояться брати на себе ініціативу та прокладати нові шляхи. Часто вони бувають імпульсивними та прямолінійними, але їхній ентузіазм завжди щирий для оточення.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Стихія: Земля

Планета-покровитель: Венера

Тельці уособлюють стабільність і надійність. Вони глибоко цінують комфорт, красу та матеріальний добробут. Це дуже терплячі та працьовиті люди, які вміють насолоджуватися простими радощами життя і створювати навколо себе атмосферу затишку.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Стихія: Повітря

Планета-покровитель: Меркурій

Близнюки – комунікабельні та допитливі особистості. Представники цього знаку зодіаку постійно прагнуть здобути нові знання та отримати яскраві враження. Завдяки гострому розуму та вмінню швидко перемикатися між завданнями, вони легко знаходять спільну мову з різними людьми та стають частиною будь-якого колективу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Стихія: Вода

Планета-покровитель: Місяць

Раки відомі своєю глибокою емоційністю, емпатією та сильною інтуїцією. Для них найбільшу цінність мають сім'я, дім та відчуття безпеки, зауважує сайт ZodiacSign. Вони надзвичайно турботливі та готові захищати своїх близьких за будь-яких обставин. Втім, власники цього знака зодіаку часто ховають власну вразливість за міцним зовнішнім "панциром".

Лев (23 липня – 22 серпня)

Стихія: Вогонь

Планета-покровитель: Сонце

Це харизматичні, яскраві та впевнені у собі натури. Вони люблять бути в центрі уваги, мають сильний творчий потенціал і природне відчуття власної гідності. Їм притаманні щедрість, благородство та велике бажання надихати інших своїм прикладом і досягненнями.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Стихія: Земля

Планета-покровитель: Меркурій

Діви відзначають аналітичним складом розуму, уважністю до найдрібніших деталей та любов'ю до порядку. Вони надзвичайно працьовиті, відповідальні та завжди прагнуть досконалості у всьому, що роблять. Це дуже надійні люди, які вміють розв'язувати складні проблеми винятково практичним і логічним шляхом.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Стихія: Повітря

Планета-покровитель: Венера

Терези є головним символом гармонії та дипломатії. Вони свідомо уникають гострих конфліктів, намагаючись знайти компроміс у будь-якій ситуації. У їхньому житті мистецтво та естетика відіграють ключову роль. Адже цей знак зодіаку шукає красу в усіх її проявах.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Стихія: Вода

Планета-покровитель: Плутон

Це загадкові та пристрасні люди з потужною енергетикою. Вони мають феноменальну здатність до глибоких життєвих трансформацій і відродження після криз. Їхня рішучість та незламна сила волі допомагають їм долати найважчі перешкоди.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стихія: Вогонь

Планета-покровитель: Юпітер

Стрільців можна сміливо назвати шукачами пригод та волелюбними мандрівниками. Адже вони мають особливі погляди на життя, цікавляться філософією, іншими культурами та постійно розширюють свої інтелектуальні горизонти. Їхня щирість та жага до знань роблять їх чудовими співрозмовниками.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Стихія: Земля

Планета-покровитель: Сатурн

Козороги є втіленням залізної дисципліни, високих амбіцій та цілеспрямованості. Такі люди готові багато та наполегливо працювати заради досягнення конкретних результатів і міцного соціального статусу. Їхніми найсильнішими рисами характеру є відповідальність, організованість та вміння чітко планувати своє життя на роки вперед.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Стихія: Повітря

Планета-покровитель: Уран

Це дуже незалежні новатори та гуманісти. Вони цінують особисту свободу, оригінальність і часто йдуть проти загальноприйнятих суспільних правил. Представники цього знака зодіаку – інтелектуали, які завжди дивляться в майбутнє, генерують незвичні ідеї та щиро прагнуть зробити цей світ кращим для всіх.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Стихія: Вода

Планета-покровитель: Нептун

Риби завершують зодіакальне коло, поєднуючи в собі глибоку мрійливість, високу емпатію та творчу натуру. Вони мають дуже багатий внутрішній світ, тонку інтуїцію і здатні щиро співпереживати чужому болю чи радості. Найчастіше Риби знаходять справжніх себе в мистецтві, музиці або духовних практиках.

