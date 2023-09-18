Дізнайтеся, що означає ім'я Марія: особливості його походження

В Україні Марія вважається одним із найпопулярніших жіночих імен. До того ж його корені сягають ще давнини.

В імені Марія поєднані найкращі людські риси: поміркованість, доброта, чуйність, емпатія. Зазвичай жінки з таким ім'ям – дуже глибокі особистості з цікавим внутрішнім світом. А звідки походить це ім'я, що воно означає, коли Дні ангела та кого з відомих людей так звати – розповість 24 Канал.

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Значення та походження імені

Уперше ім'я Марія згадується у Святому Письмі. Там можна побачити кількох постатей з таким ім'ям. Найвідомішою є Діва Марія, мати Ісуса Христа.

Експерти вважаються, що це ім'я виникло з давньоєврейської мови, а саме – від Міріам, що трактують дуже по-різному: "пані", "кохана", "сумна", "вперта", "самостійна".

До того ж у Біблії є згадки про інших жінок, на ім'я Марія. Це Марія Магдалина та Марія Клеопова. Тому ім'я стало особливо популярним у тих країнах, де поширене християнство.

Коли Дні ангела Марії

Марії святкують іменини багато разів у рік. Йдеться про такі дати:

У січні: 8; 12, 31;

у лютому: 8, 19, 25, 28;

у березні: 2, 20;

у квітні: 2, 14, 17, 25;

у травні: 10, 17;

у червні: 5, 11, 15, 17, 20, 24;

у липні: 2, 17, 25;

у серпні: 4, 18, 22, 24, 28;

у вересні: 8, 21, 28;

у жовтні: 2, 11, 21;

у листопаді: 11;

у грудні: 4, 15.

Відомі люди

Марія Єфросиніна – українська ведуча, журналістка. Першою успішною програмою Марії був "Підйом", який вона вела разом із Юрієм Горбуновим. За нього вони навіть отримали "Телетріумф". Була ведучою таких популярних шоу на "Новому каналі", як "Шоумастгоуон", "Україна сльозам не вірить", "Мрії здійснюються", "Серця трьох". У 2018 році розпочала вести свій ютуб-проєкт "Екзамен", де бере інтерв'ю у відомих особистостей. Марія має власний благодійний фонд, який допомагає боротися з домашнім насильством.



Марія Єфросиніна / Фото з інстаграму

Марія Яремчук – українська співачка, донька видатного народного артиста Назарія Яремчука. Брала участь у співочому проєкті "Голос країни" у команді Олександра Пономарьова. Посіла там четверту сходинку. У 2014 році брала участь у "Євробаченні", де зайняла шосте місце. У 2023 році Марію запросили виступити на "Євробаченні" в Ліверпулі разом із виконавцем OTOY та учасницею дитячого Євробачення-2022 Златою Дзюнько.



Марія Яремчук / Фото з інстаграму

Марічка Падалко – українська ведуча, журналістка. Працює на "1+1" з 2002 року. Починала з ведення програми "Проспорт". Також вела ранковий проєкт "Сніданок". З 2006 року веде новини "ТСН". Працювала ведучою програми "Марічкин кінозал", де розказувала дітям про мультфільми.



Марічка Падалко / Фото з інстаграму