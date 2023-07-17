Таємниця імені Макар: що воно означає
Чи чули ви коли-небудь ім'я Макар? Воно є досить рідкісне та непоширене. Тож якщо шукаєте ім'я для сина, зверніть на нього увагу.
Ім'я Макар – гарне та милозвучне, але в Україні воно не дуже популярне. Що воно означає, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у Макара – підкаже 24 Канал.
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Значення та походження імені
Макар – ім'я, яке має грецького коріння. Воно сформувалось від слова "Макаріос". Має значення "блаженний", "щасливий".
Зменшувально-пестливі форми імені: Макарка, Макарша, Мака. Церковною формою імені є Макарій. Воно по-різному звучить в європейських мовах:
- італійська, іспанська – Макаріо;
- фінська – Макарі, Карі;
- болгарська – Макару.
Коли Дні ангела
У православній церкві також існує ім'я Макар. Дні ангела ці чоловіки святкують:
- 12 січня;
- 1 лютого;
- 14 травня;
- 26 травня;
- 20 вересня.
Макарій Великий – це дуже шанована церквою постать. Після того, як його батьки померли, був прислугою у старого пустельника. Подейкували, що Макарій зцілив дочку голови язичників. Цей вчинок надихнув остров'ян повірити в Ісуса Христа.
Характер Макара
Макар – сам по собі дуже скромна та ввічлива особистість. Йому дуже важлива підтримка близьких і рідних, щоб досягати своїх цілей. Втім, Макара легко образити, оскільки він – чутливий та сприйнятливий.
Іноді Макар може лінуватись, йому потрібно постійно шукати мотивацію для роботи. Хоча якщо в нього з'явиться ідея – зробить все, аби її реалізувати. Він може бути успішний у творчості: малюванні, танцях, співах, майструванні руками.
У жінках Макар досить перебірливий. Йому найважливіше у партнерці – хазяйновитість та доброта. Він любить дітей та намагається максимально їх розвивати.