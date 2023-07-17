Таємниця імені Макар: що воно означає

Чи чули ви коли-небудь ім'я Макар? Воно є досить рідкісне та непоширене. Тож якщо шукаєте ім'я для сина, зверніть на нього увагу.

Ім'я Макар – гарне та милозвучне, але в Україні воно не дуже популярне. Що воно означає, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у Макара – підкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Макар – ім'я, яке має грецького коріння. Воно сформувалось від слова "Макаріос". Має значення "блаженний", "щасливий".

Зменшувально-пестливі форми імені: Макарка, Макарша, Мака. Церковною формою імені є Макарій. Воно по-різному звучить в європейських мовах:

італійська, іспанська – Макаріо;

фінська – Макарі, Карі;

болгарська – Макару.

Коли Дні ангела

У православній церкві також існує ім'я Макар. Дні ангела ці чоловіки святкують:

12 січня;

1 лютого;

14 травня;

26 травня;

20 вересня.

Макарій Великий – це дуже шанована церквою постать. Після того, як його батьки померли, був прислугою у старого пустельника. Подейкували, що Макарій зцілив дочку голови язичників. Цей вчинок надихнув остров'ян повірити в Ісуса Христа.

Характер Макара

Макар – сам по собі дуже скромна та ввічлива особистість. Йому дуже важлива підтримка близьких і рідних, щоб досягати своїх цілей. Втім, Макара легко образити, оскільки він – чутливий та сприйнятливий.

Іноді Макар може лінуватись, йому потрібно постійно шукати мотивацію для роботи. Хоча якщо в нього з'явиться ідея – зробить все, аби її реалізувати. Він може бути успішний у творчості: малюванні, танцях, співах, майструванні руками.

У жінках Макар досить перебірливий. Йому найважливіше у партнерці – хазяйновитість та доброта. Він любить дітей та намагається максимально їх розвивати.