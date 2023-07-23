Якого походження ім'я Ольга: подробиці про значення

Ольга – ім'я, від якого віє гордістю та мудрістю. Його носять впевнені в собі жінки, які знають чого хочуть.

Коли чуєш ім'я Ольга, виникають асоціації зі стриманістю, вишуканістю та елегантністю. Саме такими є так названі жінки. А що ж означає ім'я Ольга, звідки походить, коли Дні ангела та кого з відомих людей так звати – знає 24 Канал.

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Значення та походження імені

Ольга – жіноче ім'я зі скандинавським походженням. Фахівці кажуть, що ймення утворилось від слова "helga". Його трактують як "свята", "світла", "мудра". Від цього слова походить ім'я Олег.

Інші лінгвісти переконані, що Ольга означає "сонячна", "хороша", "велика" зі слов'янським корінням. А третя версія передбачає, що ім'я сформували від старослов'янського – "Вольга", що значить "чудодійка".

Відомі люди

Ольга Сумська – акторка театру та кіно та телеведуча. Має звання Заслуженої та Народної артистки України. Почала зніматися у фільмах ще з часів студентства. Першою кінороботою стала комедія "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Велику популярність Ользі Сумській принесла її роль Роксолани в серіалі «Роксолана». Працювала ведучою на "1+1", "Інтері" та каналі "Київ".



Ольга Сумська / Фото з інстаграму

Ольга Фреймут – телеведуча, журналістка, письменниця. Разом із Сергієм Притулою та Олександром Педаном вела програму "Підйом" на "Новому" каналі. Була ведучою шоу "Хто зверху" спільно з Притулою. Справжню славу Ольга отримала завдяки програмі "Ревізор", де вона перевіряла заклади харчування та готелі. Згодом програма переїхала на 1+1 з новою назвою "Інспектор Фреймут". Була директоркою в шоу "Від пацанки до панянки".



Ольга Фреймут / Фото з інстаграму

Ольга Мартиновська – шеф-кухарка. Стала переможницею 3 сезону кулінарного шоу "МастерШеф". Після перемоги отримала змогу навчатися в кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції. Мартиновська посіла місце в книзі "MOF 2017 – найкращі кухарі Франції" як найкраща шеф-кухарка серед іноземців. У 2020 році Ольга стала суддею "МастерШеф. Професіонали". Є однією з власників ресторану "Les Foodies" в Парижі.



Ольга Мартиновська / Фото з інстаграму

Коли Дні ангела

За православним календарем Ольга святкує іменини кілька разів на рік:

3 січня;

10 лютого;

6 березня;

14 березня;

17 липня;

24 липня;

23 листопада.

Зменшувально-пестливими формами імені Ольга є Олечка, Олюня, Олюся, Олюська, Олюсик, Олюша, Оляша, Ольчик, Ольця, Оленька.