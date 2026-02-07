Вони поєднують національні кольори та модний дизайн. Видання Vogue зібрало найцікавіші та найкрасивіші образи національних збірних.

США

Форму для американських спортсменів створив Ralph Lauren. На церемонії відкриття вони з'явилися в довгих білих пальто з дерев'яними ґудзиками, вовняному светр із високим коміром, білих штанах, коричневих замшевих чоботах з червоними шнурками, рукавицях та шапках. Цей спортивний комплект виконаний у білому, червоному та синьому кольорах, поєднуючи елегантність, зимовий комфорт і патріотичну символіку.

Гаїті

Країну на змаганнях цьогоріч представляють двоє спортсменів. Вбрання для них розробила дизайнерка Стелла Жан. Однострої розписані вручну та натхненні культурною спадщиною Гаїті: яскравий червоний кінь на тропічно-блакитному тлі символізує гордість і стійкість.

Ісландія

Форма збірної Ісландії розроблена брендом 66°North. Спортсмени з'явилися в стильному і практичному вбранні з мінімалістичним дизайном – білих утеплених куртках із капюшоном та штанах, які захищають від вітру та морозу, шапці і темних рукавичках.

Канада

Бренд Lululemon представив форму в класичних червоних та глибоких гранатових відтінках. Спортсмени одягнули мінімалістичний низ з багатошаровим верхом, на якому зображений великий кленовий лист.

Монголія

GOYOL створив уніформу, натхненну історичною культурою Монголії. Одяг поєднує комфорт і символіку. Наприклад, на спдницях є розрізи, які забезпечують спортсменам свободу рухів. Образ доповнюють кашемір, шовкові деталі та вишивка з традиційними мотивами.

Франція

Для форми Le Coq Sportif обрав холодну палітру, натхненну гірськими пейзажами, поєднавши спортивну функціональність із елегантністю французького дизайну.

Що відомо про вбрання української збірної на Зимових Олімпійських іграх-2026.?

Нашу країну представлятимуть 46 спортсменів, серед яких 10 біатлоністів.

Для цієї команди бренд GASANOVA створив парадні костюми.

Костюми виконані в темно-синьому кольорі та доповнені золотою вишивкою, натхненною традиційними українськими орнаментами.