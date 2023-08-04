7 зворушливих жіночих імен, які розпочинаються з літери В

Коли називаєш дитинку, важливо знати, який сенс закладений у значенні. А ще звідки походить ім'я.

Якщо вам важко визначитися з іменем для своєї дівчинки – не біда. Завжди є маса цікавих ідей на кожен смак. Перелік ніжних жіночих імен, які починаються на букву В – зібрав 24 Канал.

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Перелік імен на букву В

У Київській Русі ім'я Варвара мало значення "чужинець". Є версія, що воно – індоєвропейське, сформувалось від кореня "вар", що означає "захищати". Ім'я трактують, як "та, що захищена". Деякі кажуть, що воно могло утворитися від слова "варити".

Валентина – походить від кореня valeo зі значенням "бути здоровим". Воно виникло від латинського ім'я Валент. З латини на українську трактується як "здорова", "життєздатна", "сильна".

Валерія – аналогічно від латинської мови та того ж кореня, що ім'я Валентина. Воно означає "міцна", "багата", "впливова".

Віра – грецьке ім'я за походженням. Один з тих рідкісних випадків, коли ім'я, має як пишеться, таке ж і має значення. Тлумачення – "віра". А от на давньогрецькій звучить як "Пістіс".

Вікторія – це ім'я, яке бере початок від римлян. Вони були переконані, що так називалася богиня перемоги Вікторія. Тому ім'я тлумачать як "переможниця".

Чудове ім’я Віталіна виникло від римського імені Vitalis. З латині його трактують як "повне життя".

Віолетта – ім'я, яке з'явилося в українській мові теж від латині. Слово viola має значення "фіалка". У різних мовах має однакове значення: як квітка-фіалка.