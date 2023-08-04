Якщо вам важко визначитися з іменем для своєї дівчинки – не біда. Завжди є маса цікавих ідей на кожен смак. Перелік ніжних жіночих імен, які починаються на букву В – зібрав 24 Канал.

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Перелік імен на букву В

У Київській Русі ім'я Варвара мало значення "чужинець". Є версія, що воно – індоєвропейське, сформувалось від кореня "вар", що означає "захищати". Ім'я трактують, як "та, що захищена". Деякі кажуть, що воно могло утворитися від слова "варити".

Валентина – походить від кореня valeo зі значенням "бути здоровим". Воно виникло від латинського ім'я Валент. З латини на українську трактується як "здорова", "життєздатна", "сильна".

Валерія – аналогічно від латинської мови та того ж кореня, що ім'я Валентина. Воно означає "міцна", "багата", "впливова".

Віра – грецьке ім'я за походженням. Один з тих рідкісних випадків, коли ім'я, має як пишеться, таке ж і має значення. Тлумачення – "віра". А от на давньогрецькій звучить як "Пістіс".

Вікторія це ім'я, яке бере початок від римлян. Вони були переконані, що так називалася богиня перемоги Вікторія. Тому ім'я тлумачать як "переможниця".

Чудове ім’я Віталіна виникло від римського імені Vitalis. З латині його трактують як "повне життя".

Віолетта – ім'я, яке з'явилося в українській мові теж від латині. Слово viola має значення "фіалка". У різних мовах має однакове значення: як квітка-фіалка.