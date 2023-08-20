Захищають від усього злого: 9 жіночих імен, які слугують оберегами

Хочеться, аби ім'я не лише пасувало крихітці, але й було для неї оберегом. Такі жіночі ймення існують. Зараз розповімо більше.

Фахівці стверджують, що від усього оберігають дівчаток такі імена, у котрих є чіткі чоловічі форми. Йдеться про чудові та красиві ймення – Олександра, Євгенія, Валерія, Антоніна, Владислава, Вікторія, Ольга. До того ж сильна енергетика очікує дівчат, в ім'ї яких є літера "р".

Як вам? Популярні та екзотичні імена, які обирали жителі Києва та області: загадковий список

Імена-обереги для дівчаток: перелік

Олександра – ім'я з гордістю та статністю. Його значення – "захисниця", "надія", "відважна". Жінки з цим іменем можуть проявляти як хоробрість і силу, так і ніжність та жіночність. Їм притаманна внутрішня енергетика, яка допомагає їм звернути гори у власних цілях.

Варвара – небуденне ім'я для дівчат з перчинкою. Воно значить "дикунка, "варварка". Такі дівчата – дуже незалежні та самостійні, відрізняються поглядом на різні речі.

Ольга – асоціюється з київською княгинею, значно розвивала стару українську державу – Київську Русь. Ольга першою прийняла християнство серед князів. Вони – дуже мудрі та з аналітичним мисленням, тому до них часто звертаються за порадами.



Княгиня Ольга / Фото My Ukraine

Вікторія – красиве ім'я з потужною енергетикою. Його власниці поєднують у собі різні риси: можуть бути лагідними та спокійними, але у своїх цілях – сміливі та наполегливі. Нерідко проявляють лідерство у стосунках.

Віра має однойменне значення – "віра у щось". Деякі вважають, що воно значить "вірна". Віри дуже цікавляться духовністю, це їх наповнює та допомагає "триматися на плаву".

Дар'я. Одразу нагадує дуже добру, світлу та щиру людину з великим серцем. Від цього імені віє теплом. Дар'я – доволі елегантна, з відчуттям стилю. Обожнює комунікації з іншими людьми. Часто обирає професії, пов'язані зі спілкуванням.

Маргарита – зазвичай сильна особистість із внутрішнім стрижнем. Вона обожнює досліджувати цей світ та його особливості. З Маргаритою сумно не буває ніколи, часто стає душею компанії. Ім'я має таке ніжне значення, як "перлина".

Валерія – гарне ім'я, яке чудово звучить та добре запам'ятовується. Жінки з таким іменем переважно дуже талановиті та допитливі. У них багато інтересів у житті, не люблять витрачати час даремно.

Євгенія – позитивна та відкрита людина, яка покращує людям настрій. Її життя зазвичай пов'язане з допомогою іншим, благодійністю, соціальною діяльністю. І їм це подобається. Ім'я має цікаве трактування – "благородна", "високошляхетна".