Неймовірно милозвучні: 7 традиційних українських імен для дівчаток

На щастя, до наших часів збереглося багато традиційних українських імен. Хоча батьки досить рідко обирають їх для своїх дітей, бо за стільки років з'явилися більш поширені та популярні варіанти.

Однак на традиційні українські імена таки варто звернути увагу. Адже зазвичай вони вражають своєю милозвучністю.

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Традиційні українські імена для дівчаток

Ім'я Неоніла має грецьке походження. В основі лежить слово "неос", яке перекладається як "нова", "молода", "та, що знову з'явилась". Раніше це ім'я було популярне у Візантійській імперії, а зараз вважається рідкісним.

Ім'я Доброслава майже неможливо почути в Україні. Адже попри неймовірне звучання та значення, батьки рідко обирають його для своїх доньок. Зокрема, ім'я трактується як "та, що славить добро".

Ім'я Міродара було поширене за часів Київської Русі, тож має давнє коріння. Воно означає "та, що дарує мир". Особливе значення це ім'я має для сучасної України, де триває війна. Тому батькам варто звернути на нього увагу.

Маленька дівчинка взимку / Фото Unsplash

Ім'я Кора означає "діва". Такі дівчата інколи бувають занадто емоційними, тому людям час від часу складно з ними спілкуватися. Однак власниці цього імені швидко та впевнено долають будь-які життєві перешкоди.

Ім'я Феодора – давньогрецького походження. Воно складається з двох слів: "феос" і "дарон", які трактуються як "божественний дар". Також цьому імені дають значення "подарунок".

Ім'я Зореслава має слов'янське походження. Воно утворилося від чоловічого імені Зореслав. Складається з двох слів: "зоря" та "слава". Тому й трактується як "озорена славою", "яка славить зорю".

Ім'я Жадана означає "бажана". Тому у давні часи таке ім'я своїм донькам часто давали жінки, які довго не могли завагітніти. Цікаво, що воно має ще й чоловічий відповідник – Жадан.