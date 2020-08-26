59-річний голлівудський актор Жан-Клод Ван Дам перебуває в Україні на зйомках комедійного бойовика для Netflix. Зараз робота над фільмом триває в Бортничах поблизу багатоповерхівки, мешканці якої публікують фото зірки в мережі.

З 10 серпня у Києві тривають зйомки фільму The Last Mercenary ("Останній найманець"), у якому зіграє Жан-Клод Ван Дам. Наразі знімальна команда перемістилась у житловий квартал у Бортничах, що Дарницькому районі столиці. Кияни можуть спостерігати за процесом просто зі своїх вікон, а ексклюзивні фото публікують у фейсбуці.

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Так, місцевий житель Максим Кобець показав за лаштунки стрічки Netflix. Він зізнався, що у дворі гамір, а за безпеку на майданчику відповідає муніципальна охорона. Очевидець показав, наскільки велика знімальна група комедійного бойовика.

"Сьогодні мої робочі будні супроводжують крики action (дія – ред.) та гудіння знімальному стафу. Вперше моє подвір'я, всі входи та виходи перекриті муніципальною охороною. Всюди люди перегукуються по раціям та просто шумлять, думаю, як і зазвичай на майданчику знімальному. Виходжу на балкон, придивляюсь, аж тут бачу, що то Ван Дам (той що Жан-Клод Ван Дам) і саме в цей час відбуваються зйомки його сцен", – поділився чоловік.

З фото видно, що голлівудський актор Жан-Клод Ван Дам для ролі колишнього агента спецслужб одягнув коричневий кашкет, шкіряну куртку й синій плащ. Проте після завершення зйомок сцени зірка постає лише в обтислій чорній майці та штанах, демонструючи свої м'язи.



Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото: Максим Кобець Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото: Максим Кобець



Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото: Максим Кобець



Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото: Максим Кобець Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото: Максим Кобець