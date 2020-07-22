Фільм "Земляни" і луцький терорист: чому вимоги Кривоша суперечать ідеї стрічки
Захоплення заручників в Луцьку спричинило чималий резонанс як у вітчизняних ЗМІ, так і в закордонних. Наразі терорист, який назвав себе Максим Плохой, заарештований та очікує на покарання. А от українці з великою цікавістю почали вивчати фільм "Земляни", який прозвучав у вимогах луцького нападника.
У мережі є україномовна версія фільму "Земляни", перекладом якої займалась організація "Єдина планета". 24 канал поцікавився в її очільника та відомого зоозахисника Павла Вишебаби, які головні меседжі проголошує документальна стрічка та чому її ідеї розбіжні з тим, що відбувалось у Луцьку 21 липня.
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"Земляни" уже упродовж 15 років залишається одним з найпопулярніших фільмів у жанрі документалістики. Які ідеї автори стрічки закладали у цей проєкт?
– Цей фільм зняв у 2005 році режисер Шон Монсон. Автором озвучки був оскароносний актор Хоакін Фенікс, який безкоштовно зробив це. Також саундтреки записав Moby. Всі автори є зоозахисниками. І головний меседж – показати правду про те, як людство поводиться з тваринами у сфері розваг, харчуванні, виробництві одягу тощо.
– Це така світоглядна філософська документальна кінострічка, в якій не просто показуються певні кадри, а автори висловлюють своє ставлення до дискримінації за видовою ознакою. І порівнюється це з расизмом, дискримінацією за гендерною ознакою, сексизмом. Тобто ставиться питання: "Що таке гуманність і де вона закінчується? Що таке дискримінація і, знову ж таки, де вона закінчується?"
– Раніше ще 100 років тому було нормально дискримінувати людей, наприклад, з темним кольором шкіри. Потім всі зрозуміли, що ці люди так само страждають, відчувають біль, втомлюються, як і інші. Так само постає питання про тварин: вони ж страждають, відчувають біль, втомлюються від експлуатації. І наскільки гуманно експлуатувати їх? Ось це головний меседж фільму і закінчується він на тому, що ми повинні зупинити дискримінацію за видовою ознакою та етично і гуманно ставитись до тварин.
Дивіться трейлер до фільму "Земляни": відео 18+
– Ця стрічка не потребує додаткової реклами. "Земляни" – один з найвідоміших документальних фільмів за всю історію цього жанру. Він отримав багато нагород. Чимало відомих людей закликали подивитись відео, тому це не є якась пересічна стрічка, яку ніхто досі не знав.
"Земляни" вже 15 років впливають на свідомість людей, їхню гуманність і дійсно спонукають людей більш шанобливо ставитись до тварин.
– Ми одразу зробили заяву з проханням не асоціювати зоозахисників із злочинцем. Фільм не має бути демонізованим.
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– Головна ідея фільму – співчуття, милосердя до всіх живих істот, наділених свідомістю, наділених нервовою системою.
Насилля, яке спричинив терорист до цих заручників, – це повна протилежність цьому фільму. Немає нічого спільного між співчуттям та утримуванням людей, вимаганням через насилля якихось дій від президента, депутатів, чиновників і т.д. Насилля не можна зупинити, примножуючи насилля.
Автобус, у якому терорист утримував заручників / Фото Нацполіція
Як іноземні зоозахисники відреагували на захоплення автобуса в Луцьку? І чи знають про ситуацію творці фільму "Земляни"?
– Звісно, це суперечить ідеям фільму "Земляни". Ми говорили з американськими зоозахисниками, повідомили про цю ситуацію. Можу сказати, що автори фільму також знали про все, адже американські ЗМІ вже написали про інцидент. Вони поки утримуються від будь-яких публічних коментарів. Автори, м'яко кажучи, були дуже стурбовані цією всією ситуацією.
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– Американські колеги, зоозахисники, які організовували чимало акцій в Лос-Анджелесі та по інших містах США, були стурбовані тим, що стрічка може отримати негативний шлейф через терориста. Вони підтримали заяву, що ми виступаємо проти таких дій. Ми діємо тільки в законний спосіб.
Які фільми, крім "Земляни", можна порекомендувати для перегляду тим людям, які хочуть більше дізнатись про питання захисту тварин?
Фільм "Земляни" категорично заборонений для перегляду дітям, вагітним жінкам і людям з нестійкою психікою, адже там багато сцен жорстокості.
– Можу порадити фільми, які підходять для більш широкої аудиторії. До прикладу, "Велика рогата змова", "Домінування", "Щось нездорове". Всі ці фільми мають український дубляж та доступні для перегляду на ютуб-каналі ГО "Єдина планета".