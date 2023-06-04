Історія Зелених свят: які існують традиції та що не можна робити в цей день

Трійцю у народі називають Зеленими святами, якими вшановується єдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. У цей день є популярний звичай – прикрашати домівки різною зеленню. А ще це свято має цікаву історію та традиції.

Зелені свята традиційно відзначають на 50-й день після Великодня, тому його ще можуть називати П'ятдесятницею. Цього року дата святкування у православних християн припадає на 4 червня. 24 Канал розкаже історію, традиції свята та що не можна робити у цей день.

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Історія Зелених свят

Це свято бере початок від учнів Ісуса Христа. Вони спільно з Дівою Марією молились на горі Сіон на 50-й день після воскресіння Христового. У цей момент на них зійшов Святий дух у вигляді благодатного вогню. Ця подія настільки вплинула на апостолів, що вони отримали здатність зцілювати хворих та розповсюджувати Слово Боже.

Промови учнів переконали кілька тисяч людей прийняти хрещення. Таким чином, відбулось заснування християнської церкви. Тому фактично Трійця – це свято, яким ми вшановуємо започаткування церкви та кінець справ Ісуса на землі для порятунку людства від гріхів.

Традиції Зелених свят

Свято супроводжується службами в церквах. Священники згадують появу Святого Духа перед апостолами. У цей день відзначають заснування Церкви Христової як християнської спільноти.

У народі на Зелені свята заведено прикрашати будинки різноманітними травами: полином, любистком, чебрецем. Тому власне ця подія й отримала таку символічну назву.



Обряди Зелених свят / Фото Перший канал соціальних новин

Також це свято пов’язують з розквітом природи, проводами весни та зустріччю літа. Тому на Трійцю дівчата проводили різні обряди, гуляння, ворожіння на свою долю та плели вінки з квітів й трав.

Що не можна робити

На Зелені свята діє низка заборон. Зокрема: