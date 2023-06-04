История Зеленых праздников: какие существуют традиции и что нельзя делать в этот день

Троицу в народе называют Зелеными праздниками, которыми почитается единство Бога-Отца, Сына и Святого Духа. В этот день есть популярный обычай – украшать дома разной зеленью. А еще этот праздник имеет интересную историю и традиции.

Зеленые праздники традиционно отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому его еще могут называть Пятидесятницей. В этом году дата празднования православных христиан приходится на 4 июня. 24 Канал расскажет историю, традиции праздника и что нельзя делать в этот день.

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История Зеленых праздников

Этот праздник берет начало от учеников Иисуса Христа. Они совместно с Девой Марией молились на горе Сион на 50-й день после воскресения Христова. В этот момент на них сошел Святой Дух в виде благодатного огня. Это событие настолько повлияло на апостолов, что они получили способность исцелять больных и распространять Слово Божие.

Речи учащихся убедили несколько тысяч человек принять крещение. Таким образом, состоялось основание христианской церкви. Поэтому фактически Троица – это праздник, которым мы чествуем начало церкви и конец дел Иисуса на земле, чтобы спасти человечество от грехов.

Традиции Зеленых праздников

Праздник сопровождается службами в церквях. Священники вспоминают появление Святого Духа перед апостолами. В этот день отмечают основание Церкви Христовой как христианской общины.

В народе на Зеленые праздники принято украшать дома разнообразными травами: полынью, любистком, тимьяном. Поэтому, собственно, это событие и получило такое символическое название.



Обряды Зеленых праздников / Фото Первый канал социальных новостей

Также этот праздник связывается с расцветом природы, проводами весны и встречей лета. Поэтому на Троицу девочки проводили разные обряды, гуляние, гадания на свою судьбу и плели венки из цветов и трав.

Что нельзя делать

На Зеленые праздники действует ряд запретов. В частности: