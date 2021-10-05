Про сумлінного рибалку розповіла світові режисерка Дана Франкофф.

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Еко-героя звати Ваян Ньо, і йому вже виповнилося 90 років. Більшість свого життя Ваян проводив на узбережжях та водоймах. Він займався рибалкою, вивчав течії океану та насолоджувався безмежними водами.

Та вже протягом 21 року чоловік займається очищенням океанічних вод від пластикового забруднення – Ньо хоче врятувати екосистему узбережжя Балі від сміття.

Пластиковий океан Станом на 2020 рік на дні Світового океану лежить понад Станом на 2020 рік на дні Світового океану лежить понад 14 мільйонів тонн пластику. До порівняння, на поверхні пластику у 30 разів менше. Пластик не розкладається, а подрібнюється – через це його легко можуть проковтнути тварини. Сміття утворює так звані "океани сміття" – території можуть сягати 15 мільйонів квадратних кілометрів. Океани сміття є в Атлантиці, регіонах Тихого океану та в Індійському океані.

Ваян Нью власноруч очищає океан від забруднення, кидаючи виклик пластиковій навалі.

Кінострічка про літнього екоактивіста

Режисерка Дана Франкофф надихнулась історією 90-річного рибалки та задокументувала справу чоловіка у короткометрівці "Голос над водою".

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У фільмі Франкофф розповідає, як одна людина використовує свої ресурси, щоб змінити ситуацію. Картина демонструє справу Ваяна Ньо – людини, яка присвятила себе очищенню океану задля наступних поколінь.

Історія Ваяна є нагадуванням про те, що якщо ми всі зіграємо свою роль, то зможемо досягти чогось набагато більшого, ніж очікували,

– сказала режисерка.

Короткометрівка отримала низку нагород на Міжнародному океанічному кінофестивалі та забрала приз "Найкращого короткометражного фільму" на кінофестивалі в Сан-Луї-Обиспо.

Про шлях Ваяна та його внесок у життя океану зняли короткометрівку: дивіться відео