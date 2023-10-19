Коли треба викопати моркву і буряк, щоб вони довго зберігались: крайній термін

Правильний час збору овочів допоможе зробити термін їх зберігання максимально довгим. Особливо це стосується моркви та буряка.

Під час збору урожаю, враховують сорт, клімат, погоду та зовнішній вигляд. Усі ці чинники в комплексі допоможуть не прогадати, коли збирати урожай. Зібрали кілька простих порад, який час краще обрати.

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Коли викопувати моркву та буряк

Окремі нетерплячі городники можуть викопувати моркву та буряк вже на початку вересня. Однак, це часто буває зашвидко, бо до жовтня вони ще можуть значно вирости. Відповідно, урожай буде кращим. Тому що у вересні переважно досить тепло, іноді падають дощі, і це допомагає плодам розвиватися.

Краще проводити збір урожаю у жовтні. Якщо не встигли у першій половині місяця, можна у другій. Оптимально це зробити в середині місяця. Але важливо, щоб не було потужних нічних заморозків. Буряк і морква витримають температуру -1-2.

До речі, можна підгорнути їх ґрунтом, щоб вберегти надземну частину плодів від холоду. Тоді вони переживуть незначні заморозки. Однак, до листопада збір урожаю точно треба закінчити.

Як правильно викопувати моркву та буряк

Коли викопуєте моркву чи буряк, намагайтеся різко не витягувати із землі, бо це може їх пошкодити. Найкраще – робити це лопатою чи вилами. Землю треба трішки підкопати збоку й витягнути, тримаючи за листя.

Землю з плодів слід обтрусити руками, одягнувши рукавички. Тому що інструментом можна пошкодити урожай.

Оптимально витягувати плоди вранці, коли на вулиці сухо та сонячно. Тоді потрібно відрізати бадилля гострим ножем. Коли моркву та буряк зібрано, їх сушать на сонці до вечора, постеливши під них якусь тканину або целофан.