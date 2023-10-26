Городники розповіли, де найкраще зберігати моркву
Після збору моркви її ставлять висушуватися на сонце на кілька годин. Тоді в них затягуються тріщини. Потім моркву треба покласти на тривале зберігання.
Після просушування, слід зрізати листя з моркви, бо воно може витягувати корисні речовини з плоду. На зберігання ставлять лише здорові морквини, без гнилі. Зазвичай – у підвал чи льох. 24 Канал розкаже прості секрети, у що саме покласти овочі.
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Як і де зберігати моркву: найкращі способи
Моркву оптимально зберігати у підвальному приміщенні, бо там найкраща для неї температура. Особливо корисно покласти її пісок. Так, овочі не будуть гнити чи псуватися.
- Злегка зволожте пісок, покладіть його в ящик на 3-5 сантиметрів. Тоді викладіть моркву, присипте шаром піску, і потім знову поставте моркву. Таким чином, чергуйте їх, поки не заповните ящик.
Зберігання моркви в піску / Фото Leto.ua
Є інший спосіб – зберігання моркви у тирсі. Перевага у тому, що вона легша, ніж пісок. Водночас плоди не втрачають соковитість. Фахівці переконують, що у такий спосіб, овочі простоять аж до весни.
- У ящик покладіть газету та засипте сухою тирсою. Морквини розкладіть так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху знову засипте шар тирси. Наповнюйте ящик до кінця.
Якщо не хочете заморочуватися, можна просто зберігати моркву в поліетиленових пакетах. Це досить бюджетно та зручно. Просто покладіть овочі в чисті пакети, та не зав'язуйте, аби вони не затухли. Тоді поставте в холодильник.
Морква в поліетилені / Фото Localandfresh.ca
- Можна зберігати моркву у підвалі в каструлях. Її треба струсити з землі та поставити в емальований посуд. Тоді накрити кришкою. Вона може у такому вигляді стояти аж до весни. Головне – періодично дивитися, чи немає гнилих плодів і вчасно їх викидати.
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