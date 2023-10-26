Городники розповіли, де найкраще зберігати моркву

Після збору моркви її ставлять висушуватися на сонце на кілька годин. Тоді в них затягуються тріщини. Потім моркву треба покласти на тривале зберігання.

Після просушування, слід зрізати листя з моркви, бо воно може витягувати корисні речовини з плоду. На зберігання ставлять лише здорові морквини, без гнилі. Зазвичай – у підвал чи льох. 24 Канал розкаже прості секрети, у що саме покласти овочі.

До теми Коли треба викопати моркву і буряк, щоб вони довго зберігались: крайній термін

Як і де зберігати моркву: найкращі способи

Моркву оптимально зберігати у підвальному приміщенні, бо там найкраща для неї температура. Особливо корисно покласти її пісок. Так, овочі не будуть гнити чи псуватися.

Злегка зволожте пісок, покладіть його в ящик на 3-5 сантиметрів. Тоді викладіть моркву, присипте шаром піску, і потім знову поставте моркву. Таким чином, чергуйте їх, поки не заповните ящик.



Зберігання моркви в піску / Фото Leto.ua

Є інший спосіб – зберігання моркви у тирсі. Перевага у тому, що вона легша, ніж пісок. Водночас плоди не втрачають соковитість. Фахівці переконують, що у такий спосіб, овочі простоять аж до весни.

У ящик покладіть газету та засипте сухою тирсою. Морквини розкладіть так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху знову засипте шар тирси. Наповнюйте ящик до кінця.



Тирса / Фото Flagma.ua

Якщо не хочете заморочуватися, можна просто зберігати моркву в поліетиленових пакетах. Це досить бюджетно та зручно. Просто покладіть овочі в чисті пакети, та не зав'язуйте, аби вони не затухли. Тоді поставте в холодильник.



Морква в поліетилені / Фото Localandfresh.ca

Можна зберігати моркву у підвалі в каструлях. Її треба струсити з землі та поставити в емальований посуд. Тоді накрити кришкою. Вона може у такому вигляді стояти аж до весни. Головне – періодично дивитися, чи немає гнилих плодів і вчасно їх викидати.

Якщо ви збираєтесь садити часник та цибулю, то вже відомі найкращі для цього дати.