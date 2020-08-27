Zaxidfest перенесли на 2021 рік: скандальна заява
Щорічний музичний фестиваль Zaxidfest перенесли на 2021 рік. Причиною скасування масштабного заходу цьогоріч стала заборона місцевої влади, проте організатори не погоджуються з цим рішенням й вважають його упередженим.
За лічені дні до проведення Zaxidfest на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуці з'явилась заява про скасування заходу й перенесення на 2021 рік.
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Організатори зізнались, що боролись до останнього, аби з 4 по 6 вересня зібрати меломанів на Львівщині, проте Городоцька районна влада заборонила проводити захід. Причиною такого рішення стало те, що район проведення Zaxidfest потрапив до помаранчевої зони, хоч під час підготовки був у зеленій.
Проте представники масштабного фестивалю вважають позицію влади упередженою й не погоджуються з нею, проте часу апелювати та оскаржувати рішення вже не мають.
На жаль, все виглядає так, що адаптивний карантин адаптований під друзів тих, хто приймає рішення, а не під всіх. Правила гри не однакові для всіх. Можливо, це пов'язано з громадянською позицією організаторів. Ми вважаємо це рішення влади несправедливим та незгодні з ним. Це вибіркове застосування законів,
– йдеться у заяві.
Організатори Zaxidfest наголосили, що не хотіли банкету під час чуми й виступали за прозорі, зрозумілі та однакові правила для всіх. Вони також оголосили про ризики закриття фестивалю силовим способом. Тому Zaxidfest у повному форматі відбудеться з 26 по 28 червня 2021 року.
Варто зазначити, що всі раніше куплені квитки будуть дійсні на фестиваль 2021 року, а повернути їх можна буде після рішення уряду про закінчення карантинних обмежень. Однак перелік артистів та інші деталі пообіцяли оголосити згодом.
"Сказати, що ми розчаровані, не можемо, ми знищені. Але ми повернемось. Гучно. Обов'язково. Клубний і фестивальний дух не можна перемогти папірцями чиновників", – різко заявили організатори Zaxidfest.