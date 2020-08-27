Щорічний музичний фестиваль Zaxidfest перенесли на 2021 рік. Причиною скасування масштабного заходу цьогоріч стала заборона місцевої влади, проте організатори не погоджуються з цим рішенням й вважають його упередженим.

За лічені дні до проведення Zaxidfest на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуці з'явилась заява про скасування заходу й перенесення на 2021 рік.

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Організатори зізнались, що боролись до останнього, аби з 4 по 6 вересня зібрати меломанів на Львівщині, проте Городоцька районна влада заборонила проводити захід. Причиною такого рішення стало те, що район проведення Zaxidfest потрапив до помаранчевої зони, хоч під час підготовки був у зеленій.

Проте представники масштабного фестивалю вважають позицію влади упередженою й не погоджуються з нею, проте часу апелювати та оскаржувати рішення вже не мають.

На жаль, все виглядає так, що адаптивний карантин адаптований під друзів тих, хто приймає рішення, а не під всіх. Правила гри не однакові для всіх. Можливо, це пов'язано з громадянською позицією організаторів. Ми вважаємо це рішення влади несправедливим та незгодні з ним. Це вибіркове застосування законів,

– йдеться у заяві.

Організатори Zaxidfest наголосили, що не хотіли банкету під час чуми й виступали за прозорі, зрозумілі та однакові правила для всіх. Вони також оголосили про ризики закриття фестивалю силовим способом. Тому Zaxidfest у повному форматі відбудеться з 26 по 28 червня 2021 року.