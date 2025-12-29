З огляду на перехід Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар у вересні 2023 року, важливо чітко розуміти, коли саме варто посівати, пише 24 Канал. Щоб зберегти автентичність цього святкового дійства, слід дотримуватися певних правил.

Не пропустіть Не лише негаразди: що означає, якщо впала новорічна ялинка

Коли посівають в Україні?

Згідно з новим церковним календарем, свято святого Василя Великого тепер відзначається 1 січня, що збігається з початком нового календарного року. Саме тому традиційне посівання тепер офіційно припадає на ранок цього дня.

Що цікаво, цей обряд розпочинається ще на світанку. Адже народні повір'я стверджують, що найперші посівальники приносять у дім найбільшу удачу та благословення. У деяких регіонах за звичкою все ще згадують про дату 14 січня, але більшість українців уже перейшли на святкування за новим стилем. Тому вони здійснюють обхід осель саме в перший ранок нового року.

Важливо пам'ятати, що посівати в Україні заведено лише після настання ранку, оскільки вечір напередодні відведений для щедрування.

Коли та хто посіває в Україні / Фото Freepik

Хто посіває на Новий рік?

У народі вірять, що роль посівальників належить виключно хлопцям та чоловікам. В основі цієї традиції лежить давнє вірування про те, що першим поріг оселі в новому році має переступити саме представник чоловічої статі, щоб забезпечити витривалість та стабільність родині, зазначає сайт "Українські традиції".

Жінкам та дівчатам не можна посівати, оскільки їхня поява в ролі першого гостя в цей день вважалася в давнину менш сприятливою для майбутнього врожаю.

Посівальники обов'язково використовують натуральне зерно жита, пшениці або ячменю, яке вони розсипають по підлозі, бажаючи господарям здоров'я та процвітання. Водночас важливо робити це з відкритим серцем та добрими намірами, щоб притягнути щастя на весь рік.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Чи можна жінкам на Новий рік першими заходити до хати?: відповідь ПЦУ