Здавна вважалося, що першим до хати цього дня має зайти чоловік, щоб принести родині удачу. Саме тому посівальниками виступають хлопці та чоловіки, які зі спеціальними піснями розсипають оселею зерно пшениці, жита чи ячменю. 24 Канал підготував тексти особливих посівалок, які варто вивчити до настання Нового року.

Засівалки на Новий рік 2026

Я прокинувся раненько,

Хат оббіг вже багатенько.

Посипаю скрізь та сію,

Бо робити це я вмію.

Хай із кожної зернини

Зійде радість для родини,

А з кожного зерняти

Хай добробут йде до хати!

Будуть хазяї здорові

Сини й дочки – в обнові!

Щоб удачам вести лік,

І щасливим був весь рік!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сію-вію-посіваю

З Новим роком вас вітаю

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю вашу хату

Будьте радісні й багаті

Сію густо перехресно

На добробут людям чесним

Промовляю з кожним кроком

З новим щастям з Новим роком!

***

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров'я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!"

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Сійся, родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж в торік.

У полі зерном, у дома добром,

У печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє вам щоднини

Наша славна Україна!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди,

Щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті,

Ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові

Їли діти все здорові!

Щоби вам була з них втіха,

А на мені – грошей півміха!

