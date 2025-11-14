Поки ще не діють заборони, християни зазвичай насолоджуються багатою трапезою, адже дозволено спокійно готувати страви з м'ясних, молочних і рибних продуктів. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на працю "Пізнай свій обряд" священника Української Греко-Католицької Церкви Юліяна Катрія.

Цікаво Коли будемо святкувати Різдво у 2025 році в Україні: дата за новим календарем

Запусти перед Різдвяним постом 2025: що відомо про цей день?

У давнину запусти перед Різдвяним постом були часом гучних забав, весіль і загального відпочинку. Наші предки припиняли роботу, щоб досхочу повеселитися та посмакувати різноманітними стравами. Адже після настання посту подібні розваги були заборонені.

Водночас незаміжні дівчата часто використовували цей час для ворожіння на майбутнього чоловіка, щиро молячись про родинний добробут.

А після святкової вечері існував особливий звичай, якого люди дотримувалися у давнину. Так, пращури виносили залишки їжі на вулицю, вірячи, що це захистить оселю від злих сил та духів.

Також заговини вважаються часом милосердя, бо заведено допомагати нужденним та обов'язково відвідувати богослужіння в храмах.

Запусти перед Різдвяним постом 2025 / Фото Freepik

Скільки триватиме Різдвяний піст у 2025 році?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дата святкування Різдва змінилася, через що змістився період посту на 13 днів.

Цьогоріч в Україні піст триватиме 40 днів. Так, він стартує 15 листопада, а завершується 24 грудня – напередодні Різдва Христового.

Однак деякі громадяни продовжують дотримуватися старого церковного календаря. Тому в них Різдвяний піст триватиме з 28 листопада 2025 року по 6 січня 2026 року.

Кому можна не постити?