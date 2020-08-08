15 серпня донька Єлизавети ІІ принцеса Анна святкуватиме своє 70-річчя. З цієї нагоди у Букінгемському палаці мала відбутися гучна вечірка, проте її довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Однак принцеса не засмучується і вже встигла придумати неординарний сценарій святкування.

Цьогоріч поширення коронавірусної хвороби змусило багатьох людей змінити свої плани. Зокрема, це стосується британської королівської сім'ї. Так, замість пишного весілля принцеси Беатріс відбулася таємна церемонія у близькому колі, а світський прийом з нагоди 70-річчя принцеси Анни взагалі скасували. Про це йдеться на сторінках видання Vanity Fair.

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Спершу, були плани відсвяткувати день народження принцеси вечіркою у палаці, але пізніше королівська сім'я прийняла рішення скасувати її. Анна не любить зайвої метушні, тому вирішили просто зібратися з сім'єю та друзями іншим разом. Поки що ці плани поставили на паузу,

– розповів інсайдер.

Донька Її Величності не належить до тих людей, які сумують з будь-якого приводу. Вона вже взяла ситуацію у свої руки та придумала оригінальний сценарій святкування. У понеділок, перед тим, як королева Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп відправилися в Балморал, принцеса влаштувала святковий ланч для батьків у Фрогмор-хаусі, що у Віндзорі. А вже наступного тижня вона разом із чоловіком вирушить у морську подорож уздовж західного узбережжя Шотландії. Це улюблене заняття подружжя для проведення часу на літніх канікулах.

А от на офіційній сторінці королівської сім'ї в інстаграмі опублікували серію дитячих архівних фото. У дописі представники монаршої родини зазначили, що принцеса Анна має досить насичений робочий графік, є учасником понад 300 патронатів, пов'язаних із її широким колом інтересів. Зокрема, вона захоплюється спортом, сільським господарством і тваринами, наукою, медициною, охороною здоров'я, міжнародним розвитком, освітою, вітрильним спортом та військовою службою.

Протягом наступних семи днів на цьому інстаграм-профілі з'являтимуться фотографії принцеси, які демонструватимуть кожне десятиліття її життя.

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