Швидко, зручно, елегантно: 5 ідей зачісок для студенток в університет

Зовсім скоро осінь, а з нею і новий навчальний рік. До закладів повертаються і студентки, яким часто бракує цікавих ідей для зачісок в університет.

В університеті чи школі незручно носити розпущене волосся, а звичайний хвостик може пошкоджувати пасма. 24 Канал підібрав ідеї стильних зачісок для студенток.

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Головне у таких зачісках – швидкість та зручність, адже зранку не у всіх є бажання проводити години перед дзеркалом. Також вони доволі універсальні – підійдуть як для володарок як довгого, так і короткого волосся. Для наступних hairstyle-ідей знадобиться кілька "інструментів" – гумки для волосся, затискач-краб.

Зачіски в університет для студенток

Ідея для короткого волосся

Відділіть передні пасма та зв'яжіть разом на потилиці. Розчешіть волосся та заплетіть дві кіски спереду.

Напівхвіст

Відділіть частину волосся спереду та зв'яжіть його як кінський хвіст. Відтягніть гумку та зробіть простір посередині. Протягніть через нього хвіст та стягніть гумку.

Корейський стиль

Відділіть частину волосся від переду до вух та зв'яжіть. Відділіть ще одну меншу частину волосся нижче та зв'яжіть еластичною гумкою, але не затягуйте до кінця. Оберніть це пасмо на 180 градусів і протягніть хвіст, що вище, через отвір (як на відео).

Ніжна коса-обруч

Відділіть волосся з правого та лівого боку потилиці та заплетіть дві тонкі косички. Перетягніть їх навколо голови так, щоб вони створили обруч. Закріпіть кінці, розпустивши решту волосся.

Об'ємний хвіст

Зав'яжіть волосся у кінський хвіст посередині. Відтягніть гумку та зробіть невеликий простір, через який потрібно протягнути хвіст знизу вверх. Візьміть затискач та закріпіть частину хвоста.