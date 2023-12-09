Зачаття праведною Анною Пресвятою належить до Богородичних свят у церковному календарі. Тобто, до тих, які присвячуються Богородиці. Вони знайомлять нас із життям Діви Марії від її зачаття до Успіння. Що відомо про зачаття праведною Анною та які заборони існують у цей день – розкаже 24 Канал.

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Історія свята зачаття Анни

У Святому Письмі немає багато інформації щодо життя Діви Марії. Через це більшість Богородичних свят походить не з Євангелія, а з оповідань церковнослов'янських книг перших століть. Це стосується й Зачаття, який відзначають у православній та греко-гатолицькій церкві 9 грудня.

Відомо, що Анна була заміжня на Йоакимі з роду Давида. Подружжя жило в Назареті та проявляли себе як добрі та щирі люди. Однак, вони не мали дітей й тоді це сприймали як кару Божу. Анна та Йоаким просили в Господа, щоб дав їм немовля та казали, що присвятять цю дитину саме йому.

Господь почув їх прохання та відправив до них ангела. Він повідомив подружжю, що у них з'явиться донька, яку назвуть Марією. Так і сталося. Анна народила дівчинку Марію та разом з Йоакимом виховували її до 3 років. Тоді вони віддали дитину до церкви, де вона жила до 18 років. Згодом жінка померла в Назареті. Анну вважають покровителькою вагітних, матерів, бабусь.

Що не можна робити 9 грудня

Наші предки вірили, що після заходу сонця не варто виходити з дому.

До 9 грудня краще віддати заборговані кошти та самому не позичати.

та самому не позичати. Не відправляйтеся в далеку дорогу цього дня. Оптимально – перенести поїздку на інший день.

Як і в інші дні, не говоріть погано про інших людей, не чиніть зла та не конфліктуйте.

людей, не чиніть зла та не конфліктуйте. Не рекомендується робити важку фізичну роботу.

Прикмети на 9 грудня

Предки звертали увагу на погоду в цей день. Якщо тихо та немає вітру, то в наступному сезоні будуть плодити фруктові дерева .

. Якщо чути, що виють вовки – очікуйте на холодну зиму.

Морозний день 9 грудня свідчить про те, що зима буде потужною.

Помітили на деревах іній – значить буде багатий урожай в наступному році.

в наступному році. Хуртовини 9 грудня означають, що весна прийде рано.

Свято в Україні та світі

9 грудня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Таке рішення прийняла Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Вірменії у 2015 році. Обрали саме таку дату, бо цього дня в 1948 році затвердили Конвенцію про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього. У документі йдеться, що геноцид – це злочин, який порушує норми міжнародного права. Водночас не грає ролі, коли його чинять – у мирний чи воєнний.

В Україні геноцидом вважають Голодомор 1932-1933 років. Тоді радянська влада забирала в людей хліб і всі продукти харчування та вивозила до Росії. За різними даними, за 32-33 рік налічується майже 3,9 мільйона смертей через примусовий голод, вчинений партійною верхівкою СРСР. Наразі 28 країн визнали Голодомор – геноцидом українського народу.

Зараз росіяни чинять новий геноцид – ґвалтують та вбивають цивільних, катують та страчують військовополонених та запускають ракети по місцях скупчення людей. Наразі країна-агресорка залишається непокараною.