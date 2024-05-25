5 забутих українських імен, які успішно відроджуються

Забуті імена володіють якоюсь особливою енергетикою. Вони дійсно асоціюються з чимось стародавнім, вдало передаючи український колорит минулих часів.

Серед забутих імен є ті, які повертаються та все частіше вживаються зараз. Йдеться, зокрема, про такі: Юстина, Мар'ян, Євдокія, Лука та Неоніла. Більше інформації про них дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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Перелік забутих українських імен, які відроджуються

Юстина

З латинської мови ім'я Юстина перекладається як "справедлива". Його також пов'язують з іменем, яке зародилося у Стародавньому Римі, – Юстус.

Юстина володіє потужною енергетикою, яка притягує людей. Вона любить нові знайомства, у компаніях проявляється як весела та позитивна дівчина.

Мар'ян

Ім'я Мар'ян утворилося від латинського імені Marianus або Marius та означає "належний до роду Маріїв". Іноді його трактуються як "море".

Мар'ян доволі відкритий, тому зазвичай має багато друзів. Він любить допомагати людям. Крім того, є борцем за справедливість.

Добірка імен, які відроджуються / Фото Freepik

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Євдокія

Ім'я Євдокія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Трактується як "благовоління" або "добра слава". На території Київської Русі з'явилося разом з християнством та було популярне як серед багатих, так і серед бідних людей.

Євдокія – неймовірно працьовита. Завдяки цій рисі характеру, завжди добивається своїх цілей та втілює мрії й бажання в реальність.

Лука

Є дві версії походження імені Лука. За однією, воно має давньогрецьке коріння та означає "світлий", "народжений на світанку", "осяяний". За іншою, походить від імені Лук'ян, яке перекладається як "належить роду Луки", "син Луки".

У дитинстві Лука є досить вразливим хлопчиком, але у дорослому віці вчиться відстоювати себе. До того ж він стає дуже самостійним та відповідальним.

Неоніла

Давньогрецьке ім'я Неоніла тлумачиться як "нова" або "молода". Вважається, що воно утворилося від чоловічого імені Неон.

Неонілі важливо завжди мати гарний вигляд, тому обожнює слідкувати за собою. Вона приваблює чоловіків, однак довго обирає собі нареченого.