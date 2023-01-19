Привітання з Водохрещем: теплі слова у прозі та віршах для рідних й друзів
19 січня християни відзначають одне з найважливіших і найдавніших свят – Хрещення Господнє (або Водохреще чи Богоявлення). Згідно з Біблією у тридцятирічному віці Ісус Христос охрестився у річці Йордан. Під час цієї події над землею пролунав гучний голос Бога, а на Ісуса злинув Дух Божий у вигляді голуба.
Українці у це свято освячують воду, яка згідно з давніми народними віруваннями набуває цілющих властивостей. Також заведено вітати рідних і друзів з Водохрещем, тож ми підготували для вас чудову добірку привітань у віршах та прозі, зазначає 24 канал.
Читайте також Водохреще 2023: чудові картинки-привітання з великим християнським святом
Привітання з Водохрещем у віршах
Ісус Христос охрестився
У річці Йордані,
Він крокує нині світом
У славі й шані.
Дай, Боже, вам і нам,
Місту і селу,
І кожному двору
Як нині, так в рік,
І від року в рік,
І на цілий вік
Щастя і достатку,
Щоб не було упадку
В хаті й стайні,
І в нашій родині!
Слава Україні!
***
У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину!
Хай рід Ваш славиться в народі,
Хай прибуває в Вашім роді!
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя-радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мгла.
Промовля водичка тихо:
– Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреща йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
***
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
Водохреще 2023 – привітання зі святом, вірші й проза / Фото Canva
Хрещення Господнє – велике свято,
Хай принесе вам віри багато.
Щоб ніколи рідних не цурались,
Від Божих заповідей не відмовлялись.
Хай світло в вашу душу прийде,
Усе важливе серце осягне.
Хай єднається кожна родина,
Бо сьогодні святкова днина!
***
Вінчую Вас з цим Йорданом
Де Бог ся об'явив,
Де Христос хрестився на Йорданських водах,
Бог його вишний,
Бог син голосить,
Де той Святий Дух, що нам мир приносить,
А Святий Дух горою літає
І на землю світло посилає,
А ви на той Йордан приходьте по воду свячену,
Там освятите душу охрещену.
А та вода буде вам помічна,
А вам господарі й господині многії і благії літа.
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому світу Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
***
Ми вас сьогодні від душі
З святим Водохрещем вітаємо!
Даруємо свої вірші!
Злагоди й добра бажаємо!
Достатку й миру вам у дім!
Спокою в душу та наснаги!
Кохання зичимо усім,
Віри, надії та відваги!
Хай чується веселий сміх,
І пісня лине в вашій хаті!
Хай геть тікають горе й гріх!
Ще зичимо – будьте багаті!
Водохреще в Україні – привітання у прозі та віршах / Фото "Рідна країна"
Водохреще 2023 – привітання у прозі
Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності й справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!
***
Бажаю вам у Водохреще спокою, миру, і нехай свята вода назавжди змиє всі ваші біди й нещастя! Бажаю сповна міцного здоров’я, і нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!
***
У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше – чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!
***
Вітаю зі святом Водохреща! Хотілося б побажати в цей світлий, чудовий день внутрішнього спокою, теплоти у вашому домі, щастя в кожному дні. Нехай Бог зберігає всю вашу сім'ю.
Привітання з Водохрещем у прозі та віршах / Фото Canva
Вітаю з Хрещенням Господнім і від щирого серця бажаю, щоб Господь за добрі твої справи та думки винагородив тебе здоров’ям, силою, вірою, надією і любов’ю! Всіх благ і миру за вікном!
***
Хрещення Господнє один з найдавніших християнських свят, в цей день очищається душа від суєти й печалі, наповнюється вищим сенсом, світлом, добротою, любов’ю, нехай хрещенські морози не вгамують її. Нехай Вам відкриється краще в людях, нехай запанує мир, краса, щастя в родині й справах, нехай щаслива зірка освітлює вам дорогу!
***
Вітаю тебе з Хрещенням Господнім! Нехай Господнє Богоявлення освятить твоє життя світлом і направить на шлях істинний, збереже від бід і зловтіхи, вкриє від небезпек і хвороб твоїх рідних і тебе самого. Миру тобі, чистих помислів і Божого благословіння. Христос хрещається!