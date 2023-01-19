Привітання з Водохрещем: теплі слова у прозі та віршах для рідних й друзів

19 січня християни відзначають одне з найважливіших і найдавніших свят – Хрещення Господнє (або Водохреще чи Богоявлення). Згідно з Біблією у тридцятирічному віці Ісус Христос охрестився у річці Йордан. Під час цієї події над землею пролунав гучний голос Бога, а на Ісуса злинув Дух Божий у вигляді голуба.

Українці у це свято освячують воду, яка згідно з давніми народними віруваннями набуває цілющих властивостей. Також заведено вітати рідних і друзів з Водохрещем, тож ми підготували для вас чудову добірку привітань у віршах та прозі, зазначає 24 канал.

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Привітання з Водохрещем у віршах

Ісус Христос охрестився

У річці Йордані,

Він крокує нині світом

У славі й шані.

Дай, Боже, вам і нам,

Місту і селу,

І кожному двору

Як нині, так в рік,

І від року в рік,

І на цілий вік

Щастя і достатку,

Щоб не було упадку

В хаті й стайні,

І в нашій родині!

Слава Україні!

***

У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину!

Хай рід Ваш славиться в народі,

Хай прибуває в Вашім роді!

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя-радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мгла.

Промовля водичка тихо:

– Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреща йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров'я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

Водохреще 2023 – привітання зі святом, вірші й проза / Фото Canva

Хрещення Господнє – велике свято,

Хай принесе вам віри багато.

Щоб ніколи рідних не цурались,

Від Божих заповідей не відмовлялись.

Хай світло в вашу душу прийде,

Усе важливе серце осягне.

Хай єднається кожна родина,

Бо сьогодні святкова днина!

***

Вінчую Вас з цим Йорданом

Де Бог ся об'явив,

Де Христос хрестився на Йорданських водах,

Бог його вишний,

Бог син голосить,

Де той Святий Дух, що нам мир приносить,

А Святий Дух горою літає

І на землю світло посилає,

А ви на той Йордан приходьте по воду свячену,

Там освятите душу охрещену.

А та вода буде вам помічна,

А вам господарі й господині многії і благії літа.

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому світу Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Ми вас сьогодні від душі

З святим Водохрещем вітаємо!

Даруємо свої вірші!

Злагоди й добра бажаємо!

Достатку й миру вам у дім!

Спокою в душу та наснаги!

Кохання зичимо усім,

Віри, надії та відваги!

Хай чується веселий сміх,

І пісня лине в вашій хаті!

Хай геть тікають горе й гріх!

Ще зичимо – будьте багаті!

Водохреще в Україні – привітання у прозі та віршах / Фото "Рідна країна"

Водохреще 2023 – привітання у прозі

Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності й справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

***

Бажаю вам у Водохреще спокою, миру, і нехай свята вода назавжди змиє всі ваші біди й нещастя! Бажаю сповна міцного здоров’я, і ​​нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!

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У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше – чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!

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Вітаю зі святом Водохреща! Хотілося б побажати в цей світлий, чудовий день внутрішнього спокою, теплоти у вашому домі, щастя в кожному дні. Нехай Бог зберігає всю вашу сім'ю.

Привітання з Водохрещем у прозі та віршах / Фото Canva

Вітаю з Хрещенням Господнім і від щирого серця бажаю, щоб Господь за добрі твої справи та думки винагородив тебе здоров’ям, силою, вірою, надією і любов’ю! Всіх благ і миру за вікном!

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Хрещення Господнє один з найдавніших християнських свят, в цей день очищається душа від суєти й печалі, наповнюється вищим сенсом, світлом, добротою, любов’ю, нехай хрещенські морози не вгамують її. Нехай Вам відкриється краще в людях, нехай запанує мир, краса, щастя в родині й справах, нехай щаслива зірка освітлює вам дорогу!

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Вітаю тебе з Хрещенням Господнім! Нехай Господнє Богоявлення освятить твоє життя світлом і направить на шлях істинний, збереже від бід і зловтіхи, вкриє від небезпек і хвороб твоїх рідних і тебе самого. Миру тобі, чистих помислів і Божого благословіння. Христос хрещається!