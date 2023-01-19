Украинцы в этот праздник освящают воду, которая согласно древним народным верованиям приобретает целебные свойства. Также принято поздравлять родных и друзей с Крещением, поэтому мы подготовили для вас прекрасную подборку поздравлений в стихах и прозе, отмечает 24 канал.

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Поздравление с Крещением в стихах

В Иорданске этот час

Поздравляю Вашу всю семью!

Пусть род Ваш славится в народе,

Пусть прибывает в ваш род!

Я Вас всех поздравляю,

Счастья-радости желаю.

Пусть же будет так

Как мы себе желаем,

Чтобы не угасал Иорданский знак

Над нашим родным краем.

Веселитесь все

Христос ся Крещает!

***

Белый берег, белый лед,

Белая река, белая мгла.

Произнеси водичка тихо:

– Как далеко до тепла!

А над ней лед тонко

Вдруг скрипнула вдруг.

То рубят прорубь:

Крещение идет к нам.

И пусть мороз свирепствует,

Пусть царит белая мла.

В святой воде струится

Чистая капелька теплая.

***

Примите мои поздравления с Крещением!

Здоровье ваше будет пусть, как сталь.

Пусть с Богом будет вам всегда безопасно,

Пусть не приходит в ваш дом печаль.

И благодать Господня да светит

На длинном жизненном пути.

Пусть будут счастливы ваши дети,

И ангел хранит всю семью!

Крещение 2023 – поздравления с праздником, стихи и проза / Фото Canva

Крещение Господне – великий праздник,

Пусть принесет вам много веры.

Чтобы никогда родных не сторонились,

От заповедей Божьих не отказывались.

Пусть свет в вашу душу придет,

Все важное сердце постигнет.

Пусть объединится каждая семья,

Ибо сегодня праздничный день!

***

Дай, Боже, что мы сказали,

Чтобы и так стало и вам, и нам,

И этому счастливому двору,

И всему миру Господню!

Пусть вам святится, веселится

Святая иорданская водица.

Как сейчас и в год, и от года к году,

И на целый век!

Христос крещается!

***

Мы вас сегодня от души

Со святым Крещением поздравляем!

Дарим свои стихи!

Согласия и добра желаем!

Обилия и мира вам в дом!

Покоя в душу и воодушевления!

Любовь желаем всем,

Веры, надежды и отваги!

Пусть слышится веселый смех,

И песня несется в вашем доме!

Пусть убегают горе и грех!

Еще желаем – будьте богаты!

Крещение в Украине – поздравления в прозе и стихах / Фото "Родная страна"

Крещение 2023 – поздравление в прозе

Вот и пришел в каждый дом волшебный праздник Крещения Господня. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день окружали вас родные люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

***

Желаю вам в Крещение покоя, мира, и да святая вода навсегда смоет все ваши беды и несчастья! Желаю вполне крепкого здоровья, и пусть ваша душа станет вечным убежищем для доброты, тепла, человеколюбия. Поздравляю с Крещением Господним!

***

В день Крещения Христова хочется пожелать вам только светлого, подлинного, чистого. Пусть все плохое проходит мимо, а все хорошее – ждет у двери. Добрая, лучистого солнца, преданных и настоящих друзей рядом. Регулярного везения, творческих идей и веселых праздников!

***

Поздравляю с праздником Крещения! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего покоя, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.

Поздравление с Крещением в прозе и стихах / Фото Canva

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы Господь за добрые твои дела и мысли вознаградил тебя здоровьем, силой, верой, надеждой и любовью! Всех благ и мира за окном!

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Крещение Господне один из древнейших христианских праздников, в этот день очищается душа от суеты и печали, наполняется высшим смыслом, светом, добротой, любовью, пусть крещенские морозы не утолят ее. Пусть Вам откроется лучше в людях, пусть воцарится мир, красота, счастье в семье и делах, пусть счастливая звезда освещает вам дорогу!

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Поздравляю тебя с Крещением Господним! Пусть Господне Богоявление освятит твою жизнь светом и направит на путь истинный, сохранит от бед и злорадства, укроет от опасностей и болезней твоих родных и тебя самого. Мира тебе, чистых помыслов и Божьего благословения. Христос крестится!