Украинцы в этот праздник освящают воду, которая согласно древним народным верованиям приобретает целебные свойства. Также принято поздравлять родных и друзей с Крещением, поэтому мы подготовили для вас прекрасную подборку поздравлений в стихах и прозе, отмечает 24 канал.
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Поздравление с Крещением в стихах
В Иорданске этот час
Поздравляю Вашу всю семью!
Пусть род Ваш славится в народе,
Пусть прибывает в ваш род!
Я Вас всех поздравляю,
Счастья-радости желаю.
Пусть же будет так
Как мы себе желаем,
Чтобы не угасал Иорданский знак
Над нашим родным краем.
Веселитесь все
Христос ся Крещает!
***
Белый берег, белый лед,
Белая река, белая мгла.
Произнеси водичка тихо:
– Как далеко до тепла!
А над ней лед тонко
Вдруг скрипнула вдруг.
То рубят прорубь:
Крещение идет к нам.
И пусть мороз свирепствует,
Пусть царит белая мла.
В святой воде струится
Чистая капелька теплая.
***
Примите мои поздравления с Крещением!
Здоровье ваше будет пусть, как сталь.
Пусть с Богом будет вам всегда безопасно,
Пусть не приходит в ваш дом печаль.
И благодать Господня да светит
На длинном жизненном пути.
Пусть будут счастливы ваши дети,
И ангел хранит всю семью!
Крещение 2023 – поздравления с праздником, стихи и проза / Фото Canva
Крещение Господне – великий праздник,
Пусть принесет вам много веры.
Чтобы никогда родных не сторонились,
От заповедей Божьих не отказывались.
Пусть свет в вашу душу придет,
Все важное сердце постигнет.
Пусть объединится каждая семья,
Ибо сегодня праздничный день!
***
Дай, Боже, что мы сказали,
Чтобы и так стало и вам, и нам,
И этому счастливому двору,
И всему миру Господню!
Пусть вам святится, веселится
Святая иорданская водица.
Как сейчас и в год, и от года к году,
И на целый век!
Христос крещается!
***
Мы вас сегодня от души
Со святым Крещением поздравляем!
Дарим свои стихи!
Согласия и добра желаем!
Обилия и мира вам в дом!
Покоя в душу и воодушевления!
Любовь желаем всем,
Веры, надежды и отваги!
Пусть слышится веселый смех,
И песня несется в вашем доме!
Пусть убегают горе и грех!
Еще желаем – будьте богаты!
Крещение в Украине – поздравления в прозе и стихах / Фото "Родная страна"
Крещение 2023 – поздравление в прозе
Вот и пришел в каждый дом волшебный праздник Крещения Господня. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день окружали вас родные люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!
***
Желаю вам в Крещение покоя, мира, и да святая вода навсегда смоет все ваши беды и несчастья! Желаю вполне крепкого здоровья, и пусть ваша душа станет вечным убежищем для доброты, тепла, человеколюбия. Поздравляю с Крещением Господним!
***
В день Крещения Христова хочется пожелать вам только светлого, подлинного, чистого. Пусть все плохое проходит мимо, а все хорошее – ждет у двери. Добрая, лучистого солнца, преданных и настоящих друзей рядом. Регулярного везения, творческих идей и веселых праздников!
***
Поздравляю с праздником Крещения! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего покоя, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.
Поздравление с Крещением в прозе и стихах / Фото Canva
Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы Господь за добрые твои дела и мысли вознаградил тебя здоровьем, силой, верой, надеждой и любовью! Всех благ и мира за окном!
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Крещение Господне один из древнейших христианских праздников, в этот день очищается душа от суеты и печали, наполняется высшим смыслом, светом, добротой, любовью, пусть крещенские морозы не утолят ее. Пусть Вам откроется лучше в людях, пусть воцарится мир, красота, счастье в семье и делах, пусть счастливая звезда освещает вам дорогу!
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Поздравляю тебя с Крещением Господним! Пусть Господне Богоявление освятит твою жизнь светом и направит на путь истинный, сохранит от бед и злорадства, укроет от опасностей и болезней твоих родных и тебя самого. Мира тебе, чистых помыслов и Божьего благословения. Христос крестится!