З Різдвом Христовим 2023: чудові привітання зі світлим святом у віршах та прозі

Різдво – це по-особливому затишне свято, яке дарує надію та огортає любов'ю. Його відзначають 7 січня згідно з юліанським календарем. У цю радісну мить християни згадують день народження Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб врятувати людей від їхніх гріхів і стати для них Спасителем.

На жаль, цьогоріч багато хто з українців не зможе бути вдома у свято, проте це не привід сумувати. Щоб ви могли привітати найрідніших вам людей й подарувати їм трішки радості, пропонуємо різдвяну добірку привітань у віршах та прозі, які зможуть зігріти серця, пише 24 канал.

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Привітання з Різдвом Христовим у віршах

Щастя тому, хто його чекає,

Любов тому, хто є сам,

Здоров’я також хто його немає

І красу – хто яку обрав сам.

Сліпим сили сонячного щастя,

Покинутим також – сили пережить,

Ну, а всім Вам на Різдво Христове -

Я бажаю просто в Мирі жить!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі й в справах усіх!

Різдво Христове 2023 – привітання зі святом у віршах та прозі / Фото Canva

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

У день святий Різдва Христового

Бажаю щастя Тобі земного,

Бажаю в душах відродити

Уміння вірити, любити,

А Бог щедрою рукою

За Твою віру, за терпіння,

Своє надасть благословіння.

***

У Віфлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському.

***

З Різдвом вітаю вас Христовим!

Хай буде все в житті казково.

Хай гроші в дім рікою ллються,

Борги швиденько віддаються.

Здоров’я вас хай не підводить,

Хай на городі гарно вродить,

Лунає сміх у вашій хаті.

Щасливі будьте та багаті!

Привітання з Різдвом в Україні – вірші та проза / Фото Canva

Привітання з Різдвом Христовим у прозі

З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!

***

Вітаю з радісним святом Різдва Христового! Хай у вашій душі назавжди поселяться мир, щастя та доброта. Хай ваш дім буде повний любові, а близькі та рідні люди будуть завжди поряд. Хай кожен день буде багатий на Боже благословіння і хай серце нічого не потребує!

***

Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя краще! Любові, уваги, тільки хороших новин і прекрасного святкового часу.

***

Нехай не замовкає в вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків! Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви! Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай в це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю! Христос народився!

Різдво Христове – привітання у прозі та віршах / Фото Canva

Вітаю з Різдвом Христовим. І в це світле свято хочу побажати бачити тільки добре в навколишньому світі та знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити й ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.

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У цей чарівний зимовий день, коли весь світ святкує народження Ісуса Христа, хочеться побажати вам миру і добробуту, здоров’я і душевного спокою. Нехай за сердитою хуртовиною полетять печалі й тривоги, а через поріг вашого будинку увійдуть всередину нього три сестри – Віра, Надія і Любов. Адже якщо ці три сестриці збираються разом в одному будинку – там народжується і росте щастя! Нехай ваше маленьке щастя з крихітного немовляти виросте до величезного велетня, щоб ви змогли поділитися ним з ближніми! Будьте завжди щедрі й вам воздасться! Добра вам і Божої благодаті.

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це по-справжньому казкове свято подарувало найщиріші емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих та радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок та добробут.

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На Різдво в сімейному колі подякуємо Христу та Господу молитвою, адже вони чують всі наші думки та сподівання, а також бачать всі дії. Бажаю кожному отримати власне щастя та душевний спокій. Хай збудуться найбажаніші мрії!