Перша вчителька відіграє одну з найважливіших ролей у житті кожної дитини, в її навчанні та вихованні. Не забудьте привітати своїх перших вчителів з їх професійним святом. Для цього ми підготували для вас чудову добірку гарних привітань, зазначає 24 канал.
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Привітання першої вчительки з Днем вчителя у віршах
Перша вчителько,
Уклін наш Вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть Вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
***
Є професія у світі –
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так, любові й пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю ваші діти
Щиро вам дарують квіти!
Привітання у віршах 2022 для першої вчительки / Фото з відкритих джерел
Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити та любить.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівати,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддати.
***
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!..
У світі єдина,
У серці одна –
Учителька перша моя!
Привітання для першої вчительки у віршах / Фото з відкритих джерел
Хоч проходять літа, хоч минають літа,
Та для нас, як тоді, ви й тепер молода.
Не забути той час, як прийшли в перший клас,
Як уперше в той день ми побачили вас.
Усміх щирий такий, ніжний дотик руки.
Ви – наставник для нас, ми ж усі – першачки.
Ви в нас добрі були й навчали нас так,
Щоб ми гарно вели першу букву і знак…
Ми зізнатися хочемо вам у цей час:
Люба вчителько наша, ми любимо вас!
Привітання першої вчительки з Днем вчителя у прозі
Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов’язково виростуть достойними людьми, запам’ятають Вас як кращу вчительку. Здоров’я, щастя і всього найкращого Вам!
Привітання у прозі для першої вчительки / Фото з відкритих джерел
Один з найбільш важливих в житті людей – учитель. Ви були мої першим вчителем у школі, тож я з упевненість можу сказати, що ви є вчителем від Бога. Я хочу подякувати вам за все те прекрасне, чого ви навчили мене. За ваші пояснення простих істин, які ми, діти, не зовсім ще розуміли. Я хочу так само привітати вас з вашим професійним святом – Днем учителя і побажати вам щастя. Ви особлива людина. І я хочу, щоб сьогодні, завтра, і навіть через ще десяток років ви так само ділилися з учнями вашою думкою, виховували їх терпляче. Я бажаю вам так само удачі, здоров’я та найкращих у світі учнів.
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Вітаємо свого першого вчителя, котра знайшла вперше нас на порозі початкових класів. Бажаємо успіху й удачі на трудовому полі й в особистому житті. Бажаємо, щоб знання, які Ви так сумлінно вкладаєте в голови своїх учнів, успішно там приживалися. Бажаємо, щоб така важлива, часом складна робота, що вимагає неймовірної віддачі, приносила хороші результати й задоволення.
Привітання з Днем вчителя 2022 для першої вчительки / Фото "Рівне медіа"
З Днем вчителя, наш славний учитель. Ви допомогли нам зробити перші кроки до великих знань і ми хочемо Вам побажати ще багато веселих і дружних класів, ще багато великих успіхів і чудес. А ще бажаємо удачі, радості й бравих сил.
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Вітаємо нашого першого і найкращого вчителя з професійним святом – з Днем вчителя! Бажаємо Вам залишатися завжди щасливою людиною, щирим, чуйним, веселим і успішним. Нехай Ваша діяльність буде довгою і вдалою, нехай Ваше життя дарує вірну любов і радість, нехай у Вас завжди буде відмінний настрій і добре здоров’я!