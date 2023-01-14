День ангела Василя 2023: теплі привітання у віршах та прозі

14 січня свій День ангела відзначають усі хлопці та чоловіки з іменем Василь. Це ім'я з давньогрецької мови означає "царський", "цар". Вважається, що Василі є лагідними, надійними й можуть знайти спільну мову з будь-ким.

Віряни в Україні також у цей же день вшановують пам’ять Василія Великого, який є одним з найбільш шанованих святих. Не забудьте привітай знайомих Василів з їхнім святом. А ми для вас зробили добірку привітань у віршах та прозі, зазначає 24 канал.

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Привітання з Днем ангела Василя – вірші

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

***

Нехай в житті усе тобі,

Василь, Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров’я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми щирі привітання!

***

Привітати Василя привід найкращий,

День іменин його, день ангела прийшов

Засвіти свічку, щоб зникли хмари,

На честь свята пиріг подай до столу.

Бажаю я, щоб легко все вдавалось,

Щоб усі справи Бог благословив,

Щоб бажання швидше всі збувались,

Щоб багато років жив у щасті та любові.

День ангела Василя – гарні привітання у віршах та прозі / Фото з відкритих джерел

У Василя нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

У Василя, у гарної людини –

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде супер!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем Ангела!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди Василь-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

День ангела Василя 2023 - привітання з іменинами, проза та вірші / Фото "Радіо Люкс"

День ангела Василя – привітання у прозі

Дорогий Василю, прийми від мене щирі вітання зі святом! Бажаю тобі спрямовувати свою енергію та потенціал у правильне русло. Нехай на тебе чекає нескінченна кількість можливостей і шансів, сімейне щастя, взаємна любов і фінансова незалежність! Бажаю високих досягнень у життя та абсолютних перемог. Бажаю найміцніших сил та впевнених позицій. Бажаю вірних рішень та геніальних ідей. Бажаю вірної любові й справжніх друзів. І хай у тебе, Василю, завжди буде веселий настрій. Вітаю з іменинами!

***

З іменинами, Василю! Міцного духовного та фізичного здоров'я, великих доходів, радості від кожного дня. Нехай твій дім буде повною чашею, наповненою до країв!

***

Василю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!

***

Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я бути подібним до слова, значення якого – "цар"? Я бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі та стосунках. Хай усе складається воістину по-царськи, а везіння не оминає тобі стороною. З іменинами!

День ангела Василя 2023 – привітання зі святом у прозі та віршах / Фото "Радіо Люкс"

Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками й добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!

***

Василь, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму й удачі, правильних цілей і благородних вчинків, доброго здоров’я і великодушності, щирої любові й мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації й досягнення найбільших висот.

***

З Днем Василя! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

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Вітаємо тебе з Днем ангела, Василю! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.