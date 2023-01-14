Верующие в Украине также в этот же день чтят память Василия Великого, который является одним из самых почитаемых святых. Не забудьте поздравь знакомых Василий с их праздником. А мы для вас сделали подборку поздравлений в стихах и прозе, отмечает 24 канал.

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Поздравления с Днем ангела Василия – стихи

Жизнь да дарит прекрасные моменты,

Яркие эмоции, хорошие презенты

И друзей лучших, с которыми надежно,

Человека самый близкий, с которым спокойно.

Желаю найти я любимое дело,

Работа да будет для тебя забавой.

Проблемы решай свои на "раз-два",

Чтобы не кипела твоя голова.

Желаю изобилия, чтобы "с маслом икра".

Здоровье крепкого, здоровье же не игра.

И еще пожелаю тебе напоследок:

Пусть будет счастливым ну каждое твое утро!

***

Пусть в жизни все тебе,

Василий, Легко удается, без труда,

Пусть счастье наполняет дом,

Все невзгоды развеются в дым

Пусть в душе любовь живет,

Здоровье Бог тебе дает,

Будь сильным и веселым ты

К мечте беспрепятственно иди!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Василия,

Прими искренние поздравления!

***

Поздравить Василия повод самый лучший,

День именин его, день ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог подай к столу.

Желаю, чтобы легко все удавалось,

Чтобы все дела Бог благословил,

Чтобы желания быстрее все сбывались,

Чтобы много лет жил в счастье и любви.

День ангела Василия – хорошие поздравления в стихах и прозе / Фото из открытых источников

У Василия ныне праздник,

Друзей прибыло многое.

Цветы есть и подарки,

И объятия, и поцелуи.

Но главное в том,

Чтобы и дальше этому дому

Улыбалась Судьба искренне,

Чтобы жили Надежда и Вера,

И Любовь, расправил крылья,

Каждое сердце здесь согрело.

***

У Василия, у хорошего человека –

Сегодня снова именины.

Будут у тебя подарки,

Поздравления и поцелуи.

Я присоединяюсь ко всему,

Пусть в жизни все будет супер!

Пусть здоровье не подводит,

И деньги пусть подходят!

Поздравляю С Днем Ангела!

***

Ты верь в жизнь и будь по себе.

Пусть время летит себе, а ты,

Как солнце ранней весной,

Цветы лучи золотые.

И пусть в глазах твоих открытых

Безудержная молодость буя,

И пусть несет тебя по миру

Жизнь бурное течение.

И всегда Василий-хранитель

Тебя защищает от беды,

Ты просто умей жизни радоваться

И по нему с улыбкой иди!

День ангела Василия 2023 - поздравления с именинами, проза и стихи / Фото "Радио Люкс"

День ангела Василия – поздравление в прозе

Дорогой Василий, прими от меня искренние поздравления с праздником! Желаю тебе направлять свою энергию и потенциал в правильное русло. Пусть тебя ждет бесконечное количество возможностей и шансов, семейное счастье, взаимная любовь и финансовая независимость! Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Желаю крепких сил и уверенных позиций. Желаю верных решений и умнейших идей. Желаю верной любви и настоящих друзей. И пусть у тебя, Василий, всегда будет веселое настроение. Поздравляю с именинами!

***

С именинами, Василий! Крепкого духовного и физического здоровья, больших доходов, радости каждый день. Пусть дом твой будет полной чашей, наполненной до краев!

***

Василий, с Днем ангела! Желаю тебе волшебного окружения: чтобы воздух был насыщен добром, чтобы солнце сияло лучезарной радостью, облака окутывали нежностью, земля была твердым успехом, а в сердце пылала яркая любовь! Ведь все это волшебство вокруг и есть счастье!

***

Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя быть похожим на слово, значение которого - "царь"? Я желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается поистине по-царски, а везение не обходит стороной. С именинами!

День ангела Василия 2023 – поздравление с праздником в прозе и стихах / Фото "Радио Люкс"

Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

***

Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, правильных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.

***

С Днем Василия! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Поздравляем тебя с Днем ангела, Василий! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.