Верующие в Украине также в этот же день чтят память Василия Великого, который является одним из самых почитаемых святых. Не забудьте поздравь знакомых Василий с их праздником. А мы для вас сделали подборку поздравлений в стихах и прозе, отмечает 24 канал.
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Поздравления с Днем ангела Василия – стихи
Жизнь да дарит прекрасные моменты,
Яркие эмоции, хорошие презенты
И друзей лучших, с которыми надежно,
Человека самый близкий, с которым спокойно.
Желаю найти я любимое дело,
Работа да будет для тебя забавой.
Проблемы решай свои на "раз-два",
Чтобы не кипела твоя голова.
Желаю изобилия, чтобы "с маслом икра".
Здоровье крепкого, здоровье же не игра.
И еще пожелаю тебе напоследок:
Пусть будет счастливым ну каждое твое утро!
***
Пусть в жизни все тебе,
Василий, Легко удается, без труда,
Пусть счастье наполняет дом,
Все невзгоды развеются в дым
Пусть в душе любовь живет,
Здоровье Бог тебе дает,
Будь сильным и веселым ты
К мечте беспрепятственно иди!
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Василия,
Прими искренние поздравления!
***
Поздравить Василия повод самый лучший,
День именин его, день ангела пришел
Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,
В честь праздника пирог подай к столу.
Желаю, чтобы легко все удавалось,
Чтобы все дела Бог благословил,
Чтобы желания быстрее все сбывались,
Чтобы много лет жил в счастье и любви.
День ангела Василия – хорошие поздравления в стихах и прозе / Фото из открытых источников
У Василия ныне праздник,
Друзей прибыло многое.
Цветы есть и подарки,
И объятия, и поцелуи.
Но главное в том,
Чтобы и дальше этому дому
Улыбалась Судьба искренне,
Чтобы жили Надежда и Вера,
И Любовь, расправил крылья,
Каждое сердце здесь согрело.
***
У Василия, у хорошего человека –
Сегодня снова именины.
Будут у тебя подарки,
Поздравления и поцелуи.
Я присоединяюсь ко всему,
Пусть в жизни все будет супер!
Пусть здоровье не подводит,
И деньги пусть подходят!
Поздравляю С Днем Ангела!
***
Ты верь в жизнь и будь по себе.
Пусть время летит себе, а ты,
Как солнце ранней весной,
Цветы лучи золотые.
И пусть в глазах твоих открытых
Безудержная молодость буя,
И пусть несет тебя по миру
Жизнь бурное течение.
И всегда Василий-хранитель
Тебя защищает от беды,
Ты просто умей жизни радоваться
И по нему с улыбкой иди!
День ангела Василия 2023 - поздравления с именинами, проза и стихи / Фото "Радио Люкс"
День ангела Василия – поздравление в прозе
Дорогой Василий, прими от меня искренние поздравления с праздником! Желаю тебе направлять свою энергию и потенциал в правильное русло. Пусть тебя ждет бесконечное количество возможностей и шансов, семейное счастье, взаимная любовь и финансовая независимость! Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Желаю крепких сил и уверенных позиций. Желаю верных решений и умнейших идей. Желаю верной любви и настоящих друзей. И пусть у тебя, Василий, всегда будет веселое настроение. Поздравляю с именинами!
***
С именинами, Василий! Крепкого духовного и физического здоровья, больших доходов, радости каждый день. Пусть дом твой будет полной чашей, наполненной до краев!
***
Василий, с Днем ангела! Желаю тебе волшебного окружения: чтобы воздух был насыщен добром, чтобы солнце сияло лучезарной радостью, облака окутывали нежностью, земля была твердым успехом, а в сердце пылала яркая любовь! Ведь все это волшебство вокруг и есть счастье!
***
Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя быть похожим на слово, значение которого - "царь"? Я желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается поистине по-царски, а везение не обходит стороной. С именинами!
День ангела Василия 2023 – поздравление с праздником в прозе и стихах / Фото "Радио Люкс"
Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
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Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, правильных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.
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С Днем Василия! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
***
Поздравляем тебя с Днем ангела, Василий! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.