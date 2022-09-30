За характером Софії є спокійними та слухняними. Також можна помітити їхній вольовий характер та обережність у відносинах й рішеннях. Жінки та дівчата з цим іменем володіють гарними аналітичними даними й люблять в усьому порядок. З нагоди їхніх іменин ми підготували добірку картинок-привітань та щирі слова у віршах і прозі, зазначає 24 канал.

Читайте також З іменинами Віри, Надії, Любові й Софії 2022: привітання у віршах та прозі для найрідніших

День ангела Софії святкують:

1 квітня;

17 червня;

30 вересня;

1 жовтня;

29 грудня.

Привітання у віршах з Днем ангела Софії

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні, Софія,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю!

З днем ангела!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!

Привітання з Днем ангела Софії у віршах / Фото з відкритих джерел

День Софії наступає,

Ясне сонечко вже сяє.

Веселку з променів складає,

З днем ангела тебе вітає.

Тебе я також хочу привітати,

З пташками пісню заспівати.

Здоров’я, щастя і добра,

Удачі, кохання на усі літа.

***

З іменинами Софійку вітаю,

Красивого життя бажаю,

Щирих усмішок та благодаті,

Справжнього добробуту в хаті.

Хай любов щоденно світить,

Соловейко хай співає,

Найкращі квіти та щирі слова

Хай душу зігрівають!

***

Бажаю я Софії перемог,

І довгих, і щасливих років,

Нехай тебе благословляє Бог,

Успіх – до нього кілька кроків.

День ангела – чудовий день,

І я тобі удачі хочу побажати,

Хай святкувати тобі буде не лінь,

Не думай навіть сумувати!

З днем ангела Софії – привітання у прозі

Дорога Софія, в День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості й гідності, честі й благородства, міцної віри й бравих сил, небесної благодаті й нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитов.

***

Чудова і мила Софія, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю тобі щасливої атмосфери життя, опадів радості й веселощів, яскравого світла удачі й везіння, прекрасних світанків любові й ніжності, красивих бажань і чудової мрії.

Привітання з Днем ангела Софії у прозі / Фото "Особлива"

Дорога наша Софія! В цей святковий день – День твого Ангела, бажаю, щоб у твоїй душі грала весела пісня, а за вікном світило яскраве сонце, щоб руки твої займалися улюбленою справою, а в голові з’являлися цікаві ідеї, щоб близькі тебе цінували й любили, а навколишні люди – поважали й захоплювалися тобою.

***

Софія, вітаю тебе з іменинами! Бажаю багаторазового збільшення приголомшливих подій у житті! Нехай все навколо приносить тільки радість, задоволення та інтерес! Посмішок, добра, щедрості, любові, тепла, достатку, фінансової незалежності та людського щастя!

***

Софія, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

Картинки-привітання з Днем ангела Софії

Картинки з Днем ангела Софії 2022 / Фото з відкритих джерел

Привітання з іменинами Софії 2022 у картинках / Фото "Апостроф"

Картинки-привітання з Днем ангела Софії / Фото "ТСН"

День ангела Софії привітання у картинках / Фото "Апостроф"

З іменинами Софії картинки-привітання / Фото "ТСН"

Картинки-привітання 2022 з Днем ангела Софії / Фото з відкритих джерел