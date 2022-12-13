День ангела Андрія 2022: прекрасні привітання у віршах, прозі та смс
Сьогодні щирі привітання линуть до Андріїв, адже щороку 13 грудня вони святкують свій День ангела. Цього ж дня в Україні відзначають церковне свято – День Андрія Первозваного, тож в народі було заведено називати хлопчиків на його честь.
Ім'я Андрій має грецьке походження й в переклад означає "хоробрий". Тож з нагоди цього прекрасного свята пропонуємо вам добірку привітань у прозі, віршах та смс, пише 24 канал.
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Привітання з Днем ангела Андрія у віршах
З іменинами, Андрію!
Багато щастя, світлих днів,
Здоров'я міцного, достатку,
У сім'ї – любові та порядку.
Великих перемог та успіху,
Більше приводів для сміху,
Вірних друзів та гарних ідей,
В день ангела бажаємо Андрію.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.
***
Будь успішним і щасливим,
На проблеми всі забий.
Сильним будь і позитивним,
Міцним будь і не хворій.
Нехай здійсниться все, що хочеш,
В реальність втілиш кожну мрію.
Звичайно знаю, ти все зможеш.
З іменинами, Андрію!
Привітання з Днем ангела Андрія у віршах, прозі та смс / Фото "НВ"
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Андрій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Я помолюсь за Андрія всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри й сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі й світлі.
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм, Андрій, дарує.
***
Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Привітання у прозі з Днем ангела Андрія
Андрію, вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч і оберігає від неприємних подій і злих людей. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше добра, позитивних, вірних друзів, любляча сім'я!
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Хочу побажати тобі в цей день, щоб все, про що ти мрієш у глибині душі – збулося. Щоб всі твої плани стали реальністю! Нехай тебе завжди супроводжують удача і щастя. З днем ангела, Андрію!
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Дорогий Андрію, вітаю тебе з днем твого імені! Бажаю тобі бути по життю справжнім лідером, жити на повну і не відмовляти собі в бажаннях і мріях, не відкладати нічого на потім. Бажаю тобі кохання — міцного, щирого, сильного. Відданих і вірних друзів, розумних і цікавих колег, розуміючого керівництва — хороших людей навколо. Будь відданий своїй справі й собі, і нехай у тебе завжди будуть сили йти до кінця!
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Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили й засоби.
День ангела Андрія 2022 – привітання у віршах та прозі / Фото "Житомир online"
Андрію! Бажаю тобі, щоб усе в житті складалося легко і відповідно до твоїх планів! Не переставай відкривати цей світ і його можливості для себе! Завжди будь сповнений сил і досягай своєї мети! Побільше усмішок і приводів для радості!
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У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
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У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
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У цей особливий день я хочу привітати особливого Андрія, який робить цей світ кращим! Хай тобі завжди усміхається вдача, а життя підкидає лише позитивні миті. Нехай кожна сторінка твого життя сяє приємними спогадами!
Смс-привітання з Днем ангела Андрія
Хай навкруги світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
З Днем ангела Андрійків я вітаю!
Щастя, вдачі, радості бажаю!
Хай щодня тобі щастить,
а в кишенях готівка шелестить!
Привітання у віршах, прозі, смс з Днем ангела Андрія / Фото "НВ"
Андрій, прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твою репутацію. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!
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Андрій з днем ангела тебе я вітаю! Від щирого серця бажаю багато щастя і любові! Щоб ангел тебе оберігав, та життя було таким, як ми всі мріємо!
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Андрій, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі й бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Досягай своїх цілей завжди!
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Доброму Ангелу вінець, а Вам Андрій міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!