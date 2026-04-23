Детальніше про те, що не можна робити у День святого Юрія Переможця 2026 – розповів сайт "Українські традиції".

Що не можна робити на День Юрія Переможця 2026?

Не варто торкатися вовняних ниток.

Не слід ображати рідних людей та розповідати чужі секрети.

Не рекомендується брати або позичати будь-які речі в борг.

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.

Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Не можна стригти волосся та нігті.

Юрій Змієборець / Фото з Вікіпедії

Що відомо про історію Дня святого Юрія Змієборця?