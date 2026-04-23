Що не можна робити у День святого Юрія Переможця 2026

Що не можна робити на День Юрія Переможця 2026?

  • Не варто торкатися вовняних ниток.
  • Не слід ображати рідних людей та розповідати чужі секрети.
  • Не рекомендується брати або позичати будь-які речі в борг.
  • Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
  • Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.
  • Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.
  • Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
  • Не можна стригти волосся та нігті.

Юрій ЗмієборецьЮрій Змієборець / Фото з Вікіпедії

Що відомо про історію Дня святого Юрія Змієборця?

  • Святий Юрій народився у Каппадокії в родині християн. Він став одним із найкращих воїнів та улюбленцем римського імператора Діоклетіана, йдеться у Православному церковному календарі.
  • Коли правитель розпочав жорстокі гоніння на християн, Юрій не став мовчати. Святий роздав своє майно бідним і відкрито заявив про свою віру перед імператором. За таку відвагу його піддали жахливим катуванням, намагаючись змусити зректися Христа. Однак воїн витримав усі випробування з надзвичайною гідністю, а його рани, за переказами, чудесним чином зцілювалися.
  • Побачивши це, багато людей, і навіть дружина імператора, теж повірили в Бога. Втім, вже у 303 році мученика стратили.
  • Сьогодні Юрій Переможець вважається небесним покровителем воїнів та захисником усіх, хто бореться за справедливість.