Детальніше про те, що не можна робити у День святого Юрія Переможця 2026 – розповів сайт "Українські традиції".
Що не можна робити на День Юрія Переможця 2026?
- Не варто торкатися вовняних ниток.
- Не слід ображати рідних людей та розповідати чужі секрети.
- Не рекомендується брати або позичати будь-які речі в борг.
- Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.
- Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.
- Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
- Не можна стригти волосся та нігті.
Юрій Змієборець / Фото з Вікіпедії
Що відомо про історію Дня святого Юрія Змієборця?
- Святий Юрій народився у Каппадокії в родині християн. Він став одним із найкращих воїнів та улюбленцем римського імператора Діоклетіана, йдеться у Православному церковному календарі.
- Коли правитель розпочав жорстокі гоніння на християн, Юрій не став мовчати. Святий роздав своє майно бідним і відкрито заявив про свою віру перед імператором. За таку відвагу його піддали жахливим катуванням, намагаючись змусити зректися Христа. Однак воїн витримав усі випробування з надзвичайною гідністю, а його рани, за переказами, чудесним чином зцілювалися.
- Побачивши це, багато людей, і навіть дружина імператора, теж повірили в Бога. Втім, вже у 303 році мученика стратили.
- Сьогодні Юрій Переможець вважається небесним покровителем воїнів та захисником усіх, хто бореться за справедливість.