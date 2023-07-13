Реально працює: Юлія Саніна показала свої б'юті-баночки – що є у доглядовій косметичці зірки

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про доглядову косметику, якою користується. Що у косметичці співачки – дивіться далі.

Фронтвумен знаменитого рок-гурту The Hardkiss обожнює експериментувати з образами та поставати на сцені в ефектних макіяжах. Та щоб шкіра залишалась у хорошому стані, за нею потрібно доглядати.

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Чим користується Юлія Саніна

Виконавиця показала, які beauty-баночки завжди є у своїй косметичці. Вона розповіла, що є особливою прихильницею макіяжу та декоративної косметики, але зараз ця любов відійшла на другий план. Юлія Саніна прагне до здорової шкіри та гарного тону, щоб відмовитися від тональних засобів.

Співачка вже досягає успіхів у цьому. Вона порадила засоби, які працюють для комбінованої шкіри.

Zo Skin Obagi. Юлія Саніна користується засобами цього бренду багато років та обожнює їхній гель для вмивання і серветки для жирної шкіри (oil control). Також зірка користується кремом з ретинолом, але не радить використовувати його надто довго. У косметичці ще є крем для точкового нанесення.



Чим користується Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Osmosis. Зірка зволожує обличчя кремом та серумом з антиоксидантами.



Чим користується Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Маски для обличчя – Юлія Саніна показала, що обожнює biologique recherche. У дорогу використовує Dr. Jart.



Чим користується Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

SPF-крем – "доросла до усвідомлення того, наскільки це необхідно!" – поділилась Саніна.



Чим користується Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Лосьйон P50V biologique recherche – ним артистка вирівнює тон шкіри.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Співачка нагадує: "правильний варіант (особливо, якщо маєте вередливу шкіру) – прописати протокол домашнього догляду з косметологом-дерматологом і не займатися самолікуванням".