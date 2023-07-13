Реально работает: Юлия Санина показала свои бьюти-баночки – что в уходовой косметичке звезды

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина рассказала об уходовой косметике. Что в косметичке певицы – смотрите дальше.

Фронтвумен знаменитой рок-группы The Hardkiss обожает экспериментировать с образами и представать на сцене в эффектных макияжах. Но чтобы кожа оставалась в хорошем состоянии, за ней нужно ухаживать.

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Чем пользуется Юлия Санина

Исполнительница показала, какие beauty-баночки всегда есть в своей косметичке. Она рассказала, что является особой поклонницей макияжа и декоративной косметики, но сейчас эта любовь отошла на второй план. Юлия Санина стремится к здоровой коже и хорошему тону, чтобы отказаться от тональных средств.

Певица уже добивается успехов в этом. Она посоветовала средства, работающие для комбинированной кожи.

Zo Skin Obagi. Юлия Санина пользуется средствами этого бренда много лет и обожает их гель для умывания и салфетки для жирной кожи (oil control). Также звезда пользуется кремом с ретинолом, но не рекомендует использовать его слишком долго. В косметичке еще есть крем для точечного нанесения.



Чем пользуется Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Osmosis. Звезда увлажняет лицо кремом и серумом с антиоксидантами.



Чем пользуется Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Маски для лица – Юлия Санина показала, что обожает biologique recherche. В путь использует Dr. Jart.



Чем пользуется Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

SPF-крем – "взрослая к осознанию того, насколько это необходимо!" – поделилась Санина.



Чем пользуется Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Лосьон P50V biologique recherche – им артистка выравнивает тон кожи.



Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Певица напоминает: "правильный вариант (особенно, если есть капризную кожу) – прописать протокол домашнего ухода с косметологом-дерматологом и не заниматься самолечением".