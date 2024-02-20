7 європейських імен для хлопчиків: добірка незвичайних варіантів

Різні країни Європи мають свої традиційні та популярні імена. Деякі з них також зустрічаються й в Україні, однак все одно вважаються досить рідкісними.

Добірку красивих європейських імен для хлопчиків підготував LifeStyle 24. Всі вони наділятимуть ваших синів певною особливістю, адже інколи можуть вражати своїм звучанням.

До речі Так називають переможців: 7 чоловічих імен, які приносять своїм власникам успіх

Добірка європейських чоловічих імен

Ім'я Майкл – одне з найпопулярніших у Європі. Для України більш традиційним варіантом є Михайло, а для єврейського народу – Міхаель, яке трактується як "богоподібний".

Ім'я Ренат утворилося від латинського слова "renatus", яке означає "відроджений", "заново народжений". В європейських країнах часто можна почути й такі форми як Рене або Ренатус.

З давньогерманської мови ім'я Герман перекладається як "воїн". Також існує версія, що воно походить від латинського імені Germanus, яке трактується як "рідний", "близький", "справжній", "істинний".

Як назвати сина / Фото Unsplash

Ім'я Ельдар прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "сонячний дар". У скандинавських країнах вважається, що воно складається з двох слів: "вогонь" та "воїн".

Ім'я Ділан є одним із найдавніших. З казахської мови воно трактується як "стати сильнішим", а з англійської – "Бог морів, син води".

Ім'я Олівер має німецьке та латинське коріння. Тому його трактують по-різному: "вірний", "добрий", "плем'я ельфів", "захисник", "оливковий" або "оливкове дерево".

Ім'я Натан має давньоєврейське походження та означає "подарований їм Господом", "даний їм Господом". Крім того, воно має декілька форм: Натаниїл, Нафаня або Натанаель.