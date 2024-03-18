Це мають знати усі: священники УГКЦ та ПЦУ пояснили, чи є піст у неділю

У період Великого посту, який розпочався сьогодні, люди вживають пісну їжу, утримуються від шкідливих звичок, гучних вечірок та спокус. Так вони очищаються морально та фізично перед Великоднем.

Загалом Великий піст триває 48 днів. Цьогоріч, зокрема, він закінчиться 4 травня. Далі LifeStyle 24 детальніше розповість про те, на які частини ділиться цей період та чи є піст у неділю.

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Великий піст: що це таке

Напередодні Пасхи християни згадують, як Господь сорок днів постив у пустелі. Він відмовився від їжі, розваг та спокус. Крім того, Ісус Христос показав, що позбутися диявола можна завдяки молитві та посту.

Великий піст складається з чотирьох частин. Перші сорок днів – Чотиридесятниця, шоста субота – Лазарева субота, Вербна неділя та шоста неділя посту – Вхід Господній до Єрусалиму, останній тиждень – Страсна седмиця (у цей період особливо потрібно дотримуватися правил).

Чи є піст у неділю

Відомо, що Великодній піст – один із найсуворіших у році. Однак у суботу та неділю обмеження трохи послаблюються. Зокрема, у раціон додається гаряча їжа з олією. Отець ПЦУ Михайло Омелян каже: річ у тім, що неділя – особливий день.

Як, наприклад, в перший день посту ми стараємося взагалі нічого не їсти, а впродовж тижня відбувається сухоїдіння, то вже в суботу і неділю є послаблення. Тому споживається коливо, додається олія,

– розповів Михайло Омелян у коментарі журналістам 24 Каналу.

Отець греко-католицької церкви Василь Руденко пояснив, що у неділю постити не потрібно, оскільки саме тоді ми відзначаємо Воскресіння Ісуса Христа.

Вселенські собори й канон визначають неділю як непісний день, але є винятки з цього правила. У певні неділі, наприклад, в Хрестопоклонну неділю, може запроваджуватися піст,

– зазначає священник УГКЦ.