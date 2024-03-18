Это должны знать все: священники УГКЦ и ПЦУ объяснили, есть ли пост в воскресенье

В период Великого поста, который начался сегодня, люди употребляют постную пищу, воздерживаются от вредных привычек, шумных вечеринок и соблазнов. Так они очищаются морально и физически перед Пасхой.

В целом Великий пост длится 48 дней. В этом году, в частности, он закончится 4 мая. Далее LifeStyle 24 подробнее расскажет о том, на какие части делится этот период и есть ли пост в воскресенье.

Кстати Кому можно не придерживаться строгого Великого поста: полный список

Великий пост: что это такое

Накануне Пасхи христиане вспоминают, как Господь сорок дней постился в пустыне. Он отказался от еды, развлечений и соблазнов. Кроме того, Иисус Христос показал, что избавиться от дьявола можно благодаря молитве и посту.

Великий пост состоит из четырех частей. Первые сорок дней – Четыредесятница, шестая суббота – Лазарева суббота, Вербное воскресенье и шестое воскресенье поста – Вход Господний в Иерусалим, последняя неделя – Страстная седмица (в этот период особенно нужно соблюдать правила).

Есть ли пост в воскресенье

Известно, что Пасхальный пост – один из самых строгих в году. Однако в субботу и воскресенье ограничения немного ослабляются. В частности, в рацион добавляется горячая пища с маслом. Отец ПЦУ Михаил Омелян говорит: дело в том, что воскресенье – особый день.

Как, например, в первый день поста мы стараемся вообще ничего не есть, а в течение недели происходит сухоядение, то уже в субботу и воскресенье есть послабление. Поэтому потребляется кутья, добавляется масло,

– рассказал Михаил Омелян в комментарии журналистам 24 Канала.

Отец греко-католической церкви Василий Руденко объяснил, что в воскресенье поститься не нужно, поскольку именно тогда мы отмечаем Воскресение Иисуса Христа.

Вселенские соборы и канон определяют воскресенье как непостный день, но есть исключения из этого правила. В определенные воскресенья, например, в Крестопоклонное воскресенье, может вводиться пост,

– отмечает священник УГКЦ.